Ximena Herrera y Fede Vigevani cara a cara tras salir de LCDLFMX 2026; ¿se acabó la amistad?

La casa de los famosos México 2026 sorprendió a los habitantes con la salida de Fede Vigevani y el reingreso de Mariana al reality show; sin embargo, los televidentes se cuestionaron el destino de Ximena Herrera, ya que por decisión del público abandonó de manera definitiva la competencia.

Ante la incógnita sobre el paradero de la actriz de melodramas, los medios la captaron en las instalaciones de Televisa, donde se encontró con el exhabitante infiltrado de La casa de los famosos México. ¿Se acabó la amistad? ¡Te contamos los detalles!

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Fede Vigevani terminó su participación en La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

¿Cómo fue la salida de Fede Vigevani de La casa de los famosos México 2026?

Después de dos semanas dentro de La casa de los famosos México 2026, Fede Vigevani comunicó su salida a los habitantes del reality. Entre lágrimas, el influencer uruguayo detalló que desde el inicio estaba pactado que permanecería dos semanas en el reality.

Al salir del programa 24/7, Vigevani le entregó a Karina Torres la camioneta que ganó en la primera prueba por el liderato; además, les dejó algunas sorpresas en el almacén. Al ver que muchos disfrutaron de sus dulces, les dejó varios para que siguieran disfrutando a lo largo de la competencia.

Tras su salida, una de las dos habitantes que ya habían sido eliminadas tenía la oportunidad de reingresar a la competencia. Por decisión del público, Mariana volvió a ser parte de La casa de los famosos y contará con inmunidad en su semana de reingreso.

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Fede Vigevani se despidió de La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

¿Fede Vigevani termina su amistad con Ximena Herrera al salir de La casa de los famosos México 2026?

Ante la incógnita sobre lo que había pasado con Ximena Herrera al salir del ‘exilio’ de La casa de los famosos México 2026, la prensa la captó en las instalaciones de Televisa, donde coincidió Fede Vigevani. Aunque ninguno de los exhabitantes dio declaraciones, el momento adquirió amplia visibilidad en redes.

Al encontrarse, el creador de contenido le confesó que era un participante infiltrado y volvió a reiterar la razón por la que se posicionó con ella en la primera gala de eliminación. Pese a que el encuentro fue breve, y no se habló de una amistad, de inmediato desató reacciones positivas entre los internautas.

Hasta ahora, algunas de las reacciones que se pueden leer son: “Ella es un amor, ese tipo de realities no son para ella”, “Los máximos”, “Ella y él son un amor” y “Ella no es para ese tipo de juegos”.

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¿Qué dijo Ximena Herrera a su salida de La casa de los famosos México 2026?

Una vez que se anunció la salida definitiva de Ximena Herrera, la actriz de ‘El señor de los cielos’ compartió un comunicado oficial en el que dio gracias por el apoyo que le brindaron sus seguidores durante su estancia en la competencia.

“Agradecemos cada voto, cada publicación hecha con cariño, al igual que a cada uno de los fandoms que mostraron empatía y apoyo total para Ximena”, se lee en la publicación. Hasta ahora, la actriz no ha retomado sus redes, al igual que Fede Vigevani.

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