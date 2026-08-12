Eduin Caz sale en defensa de Ese Pérez tras su pelea con Masad en LCDLFM 2026: “Nadie me lo humille”

La polémica entre Ese Pérez y Masad Al-Tamimi en La casa de los famosos México 2026 sigue generando reacciones dentro y fuera del reality. Luego del intenso posicionamiento que protagonizaron durante la segunda gala de eliminación, ahora fue Eduin Caz, líder de Grupo Firme y gran amigo de Ese Pérez, quien salió públicamente en su defensa con un mensaje que rápidamente encendió las redes sociales.

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¿Por qué discutieron Ese Pérez y Masad en La casa de los famosos México 2026?

El domingo 9 de agosto se realizó la segunda gala de eliminación de La casa de los famosos México 4, en la que Ximena Herrera se convirtió en la segunda participante en abandonar el reality. Pero antes de conocerse ese resultado, el posicionamiento previo dejó uno de los momentos más tensos de las cuatro temporadas del programa.

Todo comenzó cuando Ese Pérez tomó la palabra para posicionarse frente a Masad, quien también estaba en la placa de nominados. Lo que arrancó como un reclamo sobre los quehaceres de La casa terminó escalando a un choque mucho más personal entre ambos habitantes.

Durante su turno, Ese cuestionó la actitud de Masad dentro de la casa y aseguró que, desde su perspectiva, no lo había visto colaborar lo suficiente en las tareas de limpieza, poniendo como ejemplo que nunca lo vio lavar un baño.

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¿Qué le dijo Ese Pérez a Masad durante el posicionamiento de La Casa de los Famosos México 2026?

El tono cambió por completo cuando Ese hizo referencia a la religión de Masad, un comentario que el influencer no dejó pasar y que encendió los ánimos dentro de la casa. Masad respondió de inmediato y dejó claro que no permitiría que su fe se utilizara como arma dentro del pleito.

“Nunca insultes otra vez mi religión, como yo respeto tu cultura respeta mi cultura. Atrás de mí, siempre tu lugar”, respondió Masad Al-Tamimi visiblemente molesto, exigiéndole a Ese Pérez que detuviera cualquier comentario relacionado con su cultura.

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Ese Pérez a Masad: “estás pero estás”.



Masad a Ese Pérez: insultas mi religion y mis creencias como con tu broma de la bomba 💣



“Tu lugar es atrás de mi”, trazz! #LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMX pic.twitter.com/kMyIrbeExP — Julio Núñez (@julioamx) August 10, 2026

¿Cómo defendió Eduin Caz a su amigo Ese Pérez?

El posicionamiento no tardó en convertirse en el tema principal de conversación fuera de la casa, y las redes sociales se dividieron rápidamente entre quienes respaldaron a Masad y quienes defendieron la postura de Ese Pérez.

Ante la ola de comentarios y críticas hacia su amigo, Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, decidió romper el silencio a través de sus redes sociales oficiales. El cantante compartió una serie de fotografías en las que aparece “acompañado” de una figura de cartón a tamaño real de Ese Pérez, con quien celebró recientemente su cumpleaños.

Junto a las imágenes, Eduin Caz escribió un mensaje contundente dirigido a su amigo, en el que le pidió mantenerse firme y no permitir que nadie lo humillara, en clara referencia al tenso posicionamiento del fin de semana.

“Usted siga siendo auténtico como lo es que nadie me lo humille mi sangre alv. Al rato vemos quien a quien le echa la vuelta”, escribió el líder de Grupo Firme, dejando ver el respaldo incondicional que le tiene a Ese Pérez pese a las críticas.

¿Qué relación tienen Eduin Caz y Ese Pérez fuera de La casa de los famosos México 2026?

Eduin Caz y Ese Pérez son amigos desde hace varios años. Su relación nació gracias a las redes sociales, cuando el influencer buscó conocer al vocalista de Grupo Firme y tomarse una foto con él. Después de ese primer encuentro comenzaron a convivir con frecuencia hasta desarrollar una amistad muy cercana.

Con el tiempo, ambos empezaron a aparecer juntos en videos, viajes, conciertos, transmisiones en vivo y reuniones privadas, por lo que los seguidores de Grupo Firme se acostumbraron a verlos conviviendo constantemente. Incluso Eduin suele referirse a Ese como “mi sangre”, una expresión que utiliza para amigos muy cercanos