¡Eduin Caz explota en pleno concierto y rompe pantalla con botellazo! VIDEO

Cuando el cronómetro del escenario marcó el fin del show, Eduin Caz, vocalista de Grupo firme, perdió la paciencia, agarró una botella y la estrelló contra la pantalla. El momento se volvió viral ¿se fue sin pagar?

Mira: Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, hospitalizado de emergencia tras dar concierto; ¿qué le pasó?

Eduin Caz reveló que su hijo mayor estuvo hospitalizado / Captura de pantalla

¿Qué pasó con Eduin Caz y la pantalla del cronómetro en el concierto de Bogotá?

El sábado 6 de diciembre de 2025, durante el Festival órale wey en el Estadio El Campín de Bogotá, Colombia, el vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, protagonizó un momento que encendió las redes sociales y levantó conversación dentro y fuera del recinto. En plena euforia, y al ver que el cronómetro de la pantalla señalaba que el tiempo del concierto estaba por terminar, el cantante tomó una botella y la lanzó directamente contra el monitor del escenario, rompiéndolo frente a miles de asistentes.

El gesto fue precedido por frases que encendieron al público, con Eduin Caz lamentando el final del set: “Bogotá está triste porque ya se me acabó el tiempo”. También soltó su clásico impulso fiestero: “De aquí nos vamos hasta que amanezca, Bogotá”, para después, ante la insistencia del reloj, preguntar con sorna: “¿cómo cuánto cuesta (la pantalla) porque ya se me acabó el tiempo?”. Acto seguido, vino el botellazo que se convirtió en el clip más compartido de la noche.

La escena fue captada desde distintos ángulos por los fans y circuló con rapidez, entre aplausos, risas y caras de sorpresa. Aunque el equipo de producción mantuvo el control y el show continuó, el monitor quedó dañado y la anécdota pasó de ser un arranque de euforia a tema viral con miles de comentarios.

Lee: Hijo de Eduin Caz es hospitalizado de emergencia y causa alarma entre fans: ¿cuál es su estado de salud?

#endiabladamentebuena ♬ sonido original - LaSanta91.5 @lasanta91.5fm ¡Escándalo en Bogotá! Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, protagonizó un momento épico durante su concierto en el Órale Wey Fest, en el Estadio El Campín. Al acercarse el límite de tiempo, lanzó una botella de licor contra la pantalla que marcaba el cronómetro, rompiéndola en pedazos y extendiendo la fiesta para deleite de miles de fans. El gesto, captado en video, divide opiniones: unos lo ven como rebeldía rockera, otros como un acto innecesario. ¡Grupo Firme no para ni ante el reloj! #lasanta

¿Eduin Caz pidió perdón y pagará la pantalla rota tras el concierto en Bogotá?

Tras el aluvión de críticas y bromas en redes, Eduin Caz se tomó el tiempo para disculparse públicamente con Bogotá y con la organización. En un mensaje que se leyó con tono ligero y autocrítico, escribió: “Gracias Bogóta. Mándenme a dónde deposito lo de la tele, perdón jajaja #LOSAMO”. Con esa frase, el cantante reconoció el error, asumió la responsabilidad y, fiel a su estilo, lo matizó con humor

La reacción en redes sociales fue inmediata. Hubo quienes calificaron el gesto como “violento” e “innecesario”, cuestionando que el botellazo pudiera poner en riesgo al equipo o al personal técnico. Sin embargo también hubo palabras de agradecimiento.



“Carnal, dice mi mamá que ya no te vuelve a prestar su televisión.”

“Mi amor platónico puede hacer lo que quiera en mi país.”

“El mejor concierto que hemos tenido en Bogotá.”

“Ay nomás pa’ las cosas, compadrito… ¡jajayyy!”

“Todo bien y qué bueno que no hubo heridos, pero esos actos mejor no. Sabemos lo que eres y lo que das, pero no lo vale si se pierde una vida o alguien sale herido de gravedad.”

Te puede interesar: Famoso influencer se humilla por Eduin Caz: come excremento de caballo ¿por querer convivir con él?