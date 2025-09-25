Hijo de Eduin Caz es hospitalizado de emergencia y causa alarma entre fans: ¿cuál es su estado de salud?

La preocupación llegó a la familia de Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, luego de que revelara que su hijo mayor, tuvo que ser sometido a una cirugía de emergencia. El cantante compartió con sus seguidores este difícil momento a través de redes sociales, en donde publicó imágenes del niño ya en recuperación, desde la cama del hospital.

¿Qué le pasó al hijo de Eduin Caz y por qué fue hospitalizado de emergencia?

El cantante no reveló las causas exactas que llevaron a que su hijo mayor fuera intervenido quirúrgicamente con urgencia. Tanto él, como Daisy Anahy, esposa de Eduin Caz y madre del menor, han mantenido discreción respecto al diagnóstico. Lo que sí compartió Eduin fue un mensaje tranquilizador:

“Gracias a Dios todo bien en la cirugía. Una disculpa por el retraso y no llegar a los ensayos. Ahora sí, ahí les voy premios Juventud. Ama prende la tele a las 5 pm.” Eduin Caz

La publicación de inmediata generó reacciones entre sus seguidores, quienes enviaron mensajes de apoyo y buenos deseos. Entre ellos destacó el escrito de su hermano, Jhonny Caz, también integrante de Grupo Firme:

“Primero lo primero, Gad mi yayo ya está bien y acá te estamos esperando en Panamá” . Jhonny Caz

Con este mensaje, la familia dejó ver que, aunque atravesaron por un momento delicado, el pequeño ya se encuentra fuera de peligro.

Post de Eduin Caz después de la cirugia de su hijo / Captura de pantalla

¿Cuál es el estado de salud del hijo de Eduin Caz?

De acuerdo con las imágenes compartidas en el perfil de Instagram del cantante, su hijo mayor aparece ya en fase de recuperación dentro de una habitación hospitalaria. Hasta el momento, Eduin Caz y su esposa, Daisy Anahy no han dado a conocer detalles médicos sobre la intervención, aunque el propio intérprete aseguró en sus mensajes que la cirugía salió bien.

En las fotografías publicadas se aprecia al menor acompañado por su padre, quien permaneció con él durante el procedimiento y la estancia hospitalaria. La publicación generó rápidamente reacciones de seguidores y colegas del medio artístico, quienes enviaron mensajes de apoyo a la familia. Otros usuarios se sumaron con comentarios positivos y deseos de pronta recuperación para el niño.

Eduin Caz le reclama a fanática / TikTok / IG: @eduincaz

¿Eduin Caz viajará a Panamá para los premios Juventud?

Tras aclarar que su hijo se encuentra bien, Eduin Caz confirmó que sí viajará a Panamá para cumplir con su participación en los premios Juventud 2025. Aunque no estuvo presente en los ensayos generales, aseguró que llegará un tiempo para el show en vivo.

El evento contará con la conducción de Alejandra Espinoza, Clarissa Molina y Nadia Ferreira, y además de Grupo Firme, habrá presentaciones de artistas como Camilo, Gloria Trevi, Camila Fernández, Bad Gyal, Yami Safdie y Xavi. También se reconocerá a personalidades como Carlos Vives y Myke Towers dentro de la categoría “Agentes de cambio”.

La presencia de Eduin en el evento, pese al difícil momento familiar, ha sido destacada por sus seguidores, quienes reconocen la forma en que ha manejado la situación entre su vida personal y profesional.

