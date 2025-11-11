El DJ número 1 del mundo fue operado de emergencia en México: ¿cancela show en el Festival del Globo?

Martin Garrix, nombrado el DJ número uno del mundo por quinta vez según el ranking Top 100 de DJ Mag, terminó en un hospital mexicano tras una cirugía inesperada. ¿Qué le pasó y qué dijo sobre su show en Guanajuato? Aquí te contamos todo.

¿Por qué Martin Garrix fue hospitalizado en México?

El reconocido DJ y productor neerlandés Martin Garrix encendió las alarmas entre sus millones de seguidores al anunciar que fue hospitalizado de emergencia en México. El motivo: un caso inesperado de apendicitis que lo llevó directo al quirófano, obligándolo a cancelar su esperada presentación en el Festival Internacional del Globo, en León, Guanajuato.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el artista compartió una fotografía desde la cama del hospital, con semblante tranquilo pero visiblemente afectado por la situación. En el mensaje, explicó que la decisión de cancelar su show fue inevitable:

“Estoy realmente desconsolado de compartir que, debido a un caso inesperado de apendicitis y a la cirugía que siguió, no puedo actuar en el Festival Internacional del Globo este sábado”, escribió el DJ.

Garrix agregó que tanto su equipo médico como su staff le recomendaron reposo absoluto para evitar complicaciones tras la operación. “Por favor, sepan que esta decisión no se tomó a la ligera. ¡Tengo algunos de mis recuerdos favoritos actuando en este increíble país! Muchas gracias por su comprensión, amor y apoyo”, señaló.

El artista, de 29 años, reconoció que este incidente le recordó la importancia de cuidar su salud: “Un buen recordatorio para mí de que también soy humano, y mi cuerpo necesita algo de tiempo extra para sanar adecuadamente. Enviando mucho amor. Volveré pronto, lo prometo”, concluyó.

Martin Garrix hospitalizado

¿Qué pasará con el Festival Internacional del Globo tras la cancelación del DJ Martin Garrix?

La noticia cayó como balde de agua fría para los organizadores y asistentes del Festival Internacional del Globo, uno de los eventos más esperados en Guanajuato. La presentación de Martin Garrix era el plato fuerte del cartel y su ausencia desató una ola de comentarios en redes sociales, donde miles de fans expresaron su sorpresa y preocupación por el estado de salud del DJ neerlandés.

El festival lamentó la situación y confirmó que Martin Garrix no se presentará este año, aunque aseguró que todas las actividades programadas seguirán en pie. Además, adelantaron que habrá una gran sorpresa para compensar la ausencia del artista, manteniendo la expectativa entre los asistentes.

Compartió la organización en un comunicado oficial. “Querido Martin: Con el amor profundo que tienes por tus fans en México sabemos que es indispensable atender tu salud. El próximo 15 de noviembre, en THE DREAM NITE con Afrojack, Dimitri Vegas y más artistas por anunciar, te dedicaremos una noche llena de emoción, magia y profundo amor por tus fans en México. Todas las actividades del Festival Internacional del Globo 2025 continúan su curso establecido en el programa y una GRAN sorpresa por anunciar. Nos vemos pronto en tu casa, Martin, León, México”

Mientras tanto, los fans mexicanos inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación. Incluso figuras del EDM como Marshmello y Dannic se sumaron a las muestras de cariño, dejando claro que la solidaridad dentro de la industria musical sigue más fuerte que nunca.

Festival Internacional del Globo comunicado

¿Cuándo volverá Martin Garrix a los escenarios y qué dijo sobre México?

Aunque su agenda internacional se verá pausada temporalmente, Martin Garrix aseguró que regresará pronto a los escenarios para reencontrarse con sus seguidores mexicanos, a quienes definió como “uno de los públicos más apasionados del planeta”.

Por ahora, el DJ dijo que se enfocará en su recuperación, siguiendo las indicaciones médicas para evitar complicaciones. Su mensaje deja claro que este incidente no frenará su carrera, sino que le servirá como recordatorio de la importancia de cuidar su salud en medio de una vida llena de giras y compromisos.

¿Quién es Martin Garrix y por qué es considerado el mejor DJ del mundo?

Martin Garrix, cuyo nombre real es Martijn Gerard Garritsen, nació el 14 de mayo de 1996 en Amstelveen, Países Bajos, y se convirtió en una leyenda del EDM con apenas 17 años gracias a su éxito global “Animals”, que redefinió la música electrónica en 2013. Desde entonces, ha acumulado más de 10 mil millones de reproducciones en plataformas digitales y ha encabezado los escenarios más importantes del planeta, como Tomorrowland, Ultra Music Festival y Coachella. Su estilo innovador y su capacidad para crear himnos que conectan con millones de fans lo han colocado en la cima de la industria.

Garrix ha sido nombrado el mejor DJ del mundo en cinco ocasiones por la prestigiosa revista DJ Mag (2016, 2017, 2018, 2022 y 2024), igualando el récord histórico de Armin van Buuren y superando a gigantes como David Guetta y Dimitri Vegas & Like Mike. Además, ha ganado premios como MTV Europe Music Award a Mejor Artista Electrónico, International Dance Music Awards y múltiples reconocimientos por sus colaboraciones y sencillos que han marcado tendencia. Su posición en el ranking global lo mantiene siempre en el top 3, demostrando que su reinado no es casualidad, sino fruto de talento y constancia.

Entre sus colaboraciones más exitosas destacan “In the name of love” con Bebe Rexha, “Scared to be lonely” con Dua Lipa, “There for you” con Troye Sivan y “Ocean” con Khalid, todas con cientos de millones de reproducciones. También ha trabajado con artistas como Usher, David Guetta, Bono y The Edge (U2), llevando la música electrónica a nuevas fronteras. Su sello discográfico STMPD RCRDS impulsa nuevos talentos, consolidándolo no solo como DJ, sino como un referente en la industria global.