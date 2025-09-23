DJ venezolano desaparece mientras trabajaba de repartidor, ¿se relaciona con el caso de B King que fue hallado muerto?

La industria musical vuelve a conmocionarse. Tras confirmarse la muerte del cantante colombiano B King y el DJ ‘Regio Clown’, ahora se reporta la desaparición de Tayron Paredes, un DJ de origen venezolano, ¿qué pasó?

Tayron Paredes, DJ desaparecido / Redes sociales

¿Qué le pasó al DJ venezolano Tayron Paredes?

Recientemente, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México emitió el reporte de la desaparición de Tayron Paredes Gamboa, un DJ de origen venezolano que llevaba algún tiempo residiendo en el país.

En la ficha de búsqueda, se especifica que el músico desapareció el pasado 19 de septiembre. También se señala que vestía una camiseta azul, un pantalón de vestir color beige y unos zapatos color gris. En cuanto a las señas particulares, se mencionó que tenía dos tatuajes: uno en el antebrazo y otro en el lado izquierdo del pecho.

A través de redes sociales, una usuaria identificada como Daniela Paredes, quien se dijo ser familiar del DJ, que había perdido contacto con él, aproximadamente, a las 4 pm, por lo que pidió ayuda para su localización.

“Él se encontraba trabajando como delivery cuando perdimos la señal de su GPS a las 16:00 horas. Desde entonces no hemos tenido ningún tipo de contacto con él. Última ubicación conocida: Zona de caseta Jorobas / Huehuetoca”, expresó.

Hasta el momento, no ha habido avances en el caso. Sin embargo, la policía mencionó que ya se estaba investigando para localizar al joven de 27 años.

Ficha de búsqueda de Tayron Paredes / Redes sociales

¿La desaparición de DJ Tayron Paredes está relacionada con la muerte de B King y el DJ ‘Regio Clown’?

Como era de esperarse, muchos usuarios comenzaron a relacionar la desaparición de DJ Tayron Paredes con la muerte de B King y DJ ‘Regio Clown’. Y es que estos últimos también fueron reportados como desaparecidos el pasado 16 de septiembre, luego de dar un show. Ambos fueron vistos por última vez en la zona de Polanco. Un día después, fueron encontrados sin vida en el municipio de Cocotitlán, Estado de México. Se reportó que sus restos fueron identificados por sus tatuajes.

En redes sociales, internautas señalan como posible involucrada en el caso a Marcela Reyes, exnovia de B King, ya que el hoy occiso la denunció legalmente por supuestas amenazas. La mujer negó estos señalamientos y aseguró que su único deseo era que su ex y su compañero estuvieran bien.

Al momento se desconoce si lo que está pasado con Paredes y el hallazgo de los cuerpos de los músicos colombianos tiene relación alguna. En redes sociales, ninguno de los involucrados demostró tener una amistad o, al menos, haber colaborado en algún momento.

último show de B King y Regio Clown / Redes sociales

¿Quién es Tayron Paredes, el DJ venezolano desaparecido?

Tayron Paredes es un DJ que nació en 2003, en Caracas, Venezuela. Desde hace algún tiempo, vive en México. Además de su carrera musical, trabaja como repartidor para una aplicación. Al parecer, residía solo en el Estado de México.

Hace algunos minutos, Daniela Paredes, supuesta hermana de Tayron, desmintió el rumor sobre la presunta muerte del joven:

“Aclaración importante. Mi hermano no está muerto. No hay cuerpo reconocido. No hay familiar en México con él, como intentan difundir personas sin sentimientos”, puntualizó, al mismo tiempo que siguió instando a la gente a dar cualquier información de su familiar.

