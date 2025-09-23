Exnovia de B King, “devastada”, se defiende de quienes la acusan de presuntamente haber matado al cantante

Luego de que se confirmara la muerte de B King, cantante colombiano que desapareció junto al DJ Jorge Luis Herrera, conocido como “Regio Clown”, en la Ciudad de México, su exnovia, Marcela Reyes, ha sido señalada en redes sociales como presunta responsable. En medio del escándalo, la también DJ de profesión se pronuncia ante esta acusación, ¿qué dijo?

Marcela Reyes, exnovia de B King / Redes sociales

No te pierdas: Luto en Hollywood: muere actriz de ‘El mago de oz’ y su familia guarda silencio sobre la causa ¿qué ocultan?

¿Quién es Marcela Reyes y por qué se le acusa de presuntamente estar involucrada en la muerte de B King?

B King, cuyo nombre real es Bayron Sánchez, y el DJ ‘Regio Clown’, fueron reportados como desaparecidos el pasado 16 de septiembre. Según reportes oficiales, fueron vistos por última vez en la zona de Polanco, Ciudad de México.

Posteriormente, sus cuerpos fueron encontrados el 17 de septiembre. Trascendió que sus restos fueron identificados por los tatuajes, ya que estaban en pésimas condiciones.

Aunque de manera oficial no se tiene a un sospechoso en concreto, en redes sociales se ha señalado a Marcela Reyes como presunta responsable. Esto, debido a que B King había denunciado en su momento que, presuntamente, recibió amenazas de muerte por parte de Reyes y personas de su entorno.

“En pocas palabras, disfrazadas de cordialidad, me dejan saber que debo quedarme callado, o sea, me están negando el derecho a la libre expresión y me están intimidando para yo no hablar. Ninguna persona debe ser intimidada por contar su historia y las cosas que suceden”, expresó en un video para redes sociales, señalando que ya había iniciado acciones legales.

Hace algún tiempo, la DJ Marcela Reyes y B King tuvieron un romance. La pareja terminó repentinamente en medio de rumores de una presunta infidelidad por parte de ella.

No te pierdas: Actriz que venció el cáncer de mama muere por una picadura de insecto, a los 29 años

¿Qué dijo Marcela Reyes, ex de B King, sobre su presunta responsabilidad en la muerte del cantante colombiano?

A través de redes sociales, Marcela Reyes dejó claro que no tiene responsabilidad en la muerte de B King y ‘Regio Clown’. Incluso, resaltó que su único deseo siempre fue que ambos fueran localizados con vida.

Asimismo, mencionó que tanto ella como su hijo han recibido amenazas por toda esta situación, por lo que advirtió que procederá legalmente.

Posteriormente, compartió un mensaje en el que dice sentirse muy “devastada” por el deceso de su exnovio, resaltando que, pese a los problemas que tuvieron durante y después de su relación, fue una persona sumamente importante en su vida y la de su hijo.

“Hoy me cuesta encontrar las palabras. Estoy devastada. En medio de un mundo lleno de ruido, me encuentro enfrentando un dolor tan inmenso que no tiene palabras. Mientras allá afuera la vida continúa, llena de señalamientos injustos, yo cargo con una serie de situaciones difíciles, y solo encuentro refugio y consuelo en Dios. Me quedo con los siete años compartidos, llenos de recuerdos imborrables que no solo llevo en mi corazón” Marcela Reyes, exnovia de B King

Finalizó mandando sus mejores deseos a la familia de B King para que “puedan sentir paz en medio del dolor, y que el amor que Bayron dejó siga siendo una luz en este mundo tan oscuro”.

Exnovia de B King se pronuncia ante acusaciones / Redes sociales

¿Por qué B King y ‘Regio Clown’ estaban en México?

B King y el DJ ‘Regio Clown’ estaban en México para dar una presentación que formaba parte de la gira de conciertos que estaban dando en diversas partes de Latinoamérica.

Justamente, los artistas dieron un show el 14 de septiembre en la Ciudad de México en un club llamado ElectroLab.

Las autoridades se han dicho comprometidas a encontrar al o los responsables de su muerte. En tanto que los internautas han usado las redes sociales para lamentar lo ocurrido y exigir justicia por lo sucedido.

Mira: Querida influencer de 26 años muere tras enfermarse en su propia boda y entrar en coma: ¿De quién se trata?