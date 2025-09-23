¿Quién es Marcela Reyes? Señalada en redes como presunta implicada en la desaparición de B-King y Regio Clown

La desaparición del cantante colombiano B-King, ocurrida el pasado 16 de septiembre en la Ciudad de México, sacudió al mundo del entretenimiento latinoamericano. Junto a él también desapareció el DJ Jorge Luis Herrera, conocido como “Regio Clown”. Tras ser hallados sin vida, el nombre de Marcela Reyes retomó fuerza, pues en redes la señalan de supuestamente estar involucrada en lo sucedido. ¿Quién es ella?

¿Cómo hallaron a Bryon Sánchez “B-King” y a Regio Clown?

Hace algunos días se dio a conocer la desaparición de los artistas colombianos Byron Sánchez y Jorge Herrera, conocidos artísticamente como B-King y Regio Clown, quienes fueron vistos por última vez en la zona de Polanco, en la Ciudad de México.

Posteriormente, la Fiscalía del Estado de México confirmó el hallazgo de sus cuerpos en el municipio de Cocotitlán, el 17 de septiembre. Byron Sánchez, quien fuera pareja de la DJ Marcela Reyes, había sido reportado como desaparecido un día antes, tras haber salido de un gimnasio ubicado en Polanco. En medio de la incertidumbre, Reyes solicitó apoyo públicamente a través de sus redes sociales.

En un principio, se difundió la versión de que la desaparición ocurrió en Sonora, pero las autoridades de ese Estado desmintieron esa información, señalando que la investigación está bajo la jurisdicción de la Fiscalía de la Ciudad de México. Finalmente, el 22 de septiembre, los familiares de Sánchez confirmaron la identidad del cuerpo .

¿Quién es Marcela Reyes y por qué la señalan de lo sucedido con B-King y Regio Clown?

Antes de ser señalada en redes como presunta implicada, Marcela Reyes gozaba de un momento exitoso en su carrera. Autodenominada “La reina de la guaracha”, conquistó escenarios internacionales, acumulado más de tres millones de seguidores en Instagram y forjando colaboraciones con diversos artistas.

Marcela Reyes tuvo una relación amorosa con Bayron Sánchez. Además de colaborar en escenarios y proyectos musicales, su vínculo trascendió lo laboral. Sin embargo, la relación terminó de manera repentina, marcada por rumores de infidelidad. Aunque los detalles nunca fueron completamente revelados, la ruptura escaló al punto de involucrar a las autoridades, luego de que B-King presentara una denuncia formal .

La tensión escaló luego de que se revelara que B-King había interpuesto una denuncia contra su ex pareja días antes de desaparecer. En dicha denuncia, el artista habría afirmado estar siendo acosado y amenazado por Marcela y personas de su entorno . Incluso, dejó en claro que, si algo le llegaba a suceder, la hacía directamente responsable.

En el último post de Instagram en el perfil oficial de Marcela Reyes, pueden leerse comentarios como:



“Qué descaro y para disimular que no fue ella pone el cartel de desaparecido”,

“En su mirada se le ve la maldad a esta mujer!” y,

“Qué decepción Marcela reyes! Eres la primera sospechosa de esta desaparición y presunta muerte”.

Marcela Reyes, post Instagram / IG: marcelareyes y canva

¿Quiénes eran Jorge Herrera y Byron Sánchez y qué los trajo a México?

Jorge Luis Herrera Lemos era un cantante colombiano que en los últimos años comenzaba a abrirse camino en la escena musical latina. Aunque aún no había alcanzado un reconocimiento internacional, ya ganaba notoriedad en su país gracias a su estilo romántico y a diversas colaboraciones con productores emergentes.

Para él, México representaba una gran oportunidad, ya que la Ciudad de México es vista como una de las principales plataformas para lanzar carreras musicales en América Latina. En cuanto a Byron Sánchez, también colombiano, se desempeñaba como DJ y era parte del equipo artístico que acompañaba a Herrera en su viaje.

Ambos llegaron con la meta de presentarse en un evento en la capital mexicana, lo que marcaba un paso importante en su aspiración de llevar su música más allá de las fronteras colombianas.

Según la información disponible, la dupla llegó a México con el propósito de trabajar y hacer realidad sus metas profesionales. Sin embargo, lo que debía ser un capítulo prometedor en su trayectoria artística ha terminado en una situación alarmante que mantiene en incertidumbre a sus seguidores, familiares y medios de comunicación.

