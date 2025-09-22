Hallan sin vida a músicos colombianos tras ser reportados como desaparecidos

Hace unos días se reportó la noticia de que el cantante y el dj colombianos, Byron Sánchez y Jorge Herrera, conocidos como B-King y Regio Clown habían sido reportados como desaparecidos tras ser vistos en Polanco.

La Fiscalía del Estado de México confirmó que los cuerpos fueron hallados en Cocotitlán el 17 de septiembre. Byron Sánchez, expareja de la DJ Marcela Reyes, había sido reportado como desaparecido un día antes, tras salir del gimnasio Smart Fit en Polanco. Ante la incertidumbre, Marcela Reyes pidió ayuda a través de redes sociales.

Aunque inicialmente se dijo que los músicos desaparecieron en Sonora, las autoridades de esa entidad negaron la versión, aclarando que las investigaciones están a cargo de la Fiscalía de la Ciudad de México. El 22 de septiembre, familiares de Sánchez reconocieron su cuerpo.

Mira: Débora Estrella: ¿Quién es José Luis García y cómo fue su historia de amor con la conductora que murió?

Así lo reportó Carlos Jiménez

TODO INDICA q los MATARON en CDMX… y LOS FUERON a TIRAR a CHALCO

Las indagatorias d @FiscaliaEdomex indican q el DJ y el cantante colombiano fueron asesinados poco después de desaparecer en Polanco @AlcaldiaMHmx

Sus cuerpos los arrojaron en @Edomex @FiscaliaCDMX los buscaba. pic.twitter.com/AUde53bNbf — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 22, 2025

Marcela Reyes pidió ayuda en redes sociales para encontrar a Jorge Herrera y Byron Sánchez

La también DJ, Marcela Reyes quien tuvo una relación sentimental con B King, con quien terminó de manera abrupta en medio de acusaciones de infidelidad en 2024, se pronunció en sus redes este domingo y compartió su pesar por la desaparición de los músicos.

“Me duele el alma. Bayron es parte de mi historia y Jorge es un ser humano que también tiene una familia que lo espera. Les pido a todos que, por favor, no perdamos el foco: ayudemos a encontrarlos. Si alguien sabe algo, por mínimo que sea, entréguenlo ya a las autoridades. Lo único que quiero es que estén bien”, finalizó.

Mira: Tragedia en el CCH Sur: Joven asesina a alumno de la escuela y hiere a trabajador

B King y Regio Clown fueron encontrados sin vida en México. / Redes sociales

¿Quiénes son Jorge Herrera y Byron Sánchez y por qué vinieron a México?

El cantante Jorge Luis Herrera Lemos es un cantante colombiano que en los últimos años buscaba abrirse espacio en el mundo de la música latina. Aunque no es una figura internacional consolidada, en su país ya había comenzado a sonar gracias a su estilo romántico y a colaboraciones con productores emergentes. México estaba en su radar como plataforma para crecer.

Por su parte, Byron Sánchez se desempeñaba como DJ, también originario de Colombia, y formaba parte del equipo que acompañaba a Herrera en esta aventura musical. Su objetivo era aprovechar la oportunidad de presentarse en la Ciudad de México, lo que significaba un primer paso hacia la internacionalización de su proyecto.

De acuerdo con lo que se sabe, ambos llegaron a la capital con la intención de trabajar y cumplir sueños profesionales. Sin embargo, ese viaje que debía marcar un nuevo capítulo en su carrera artística terminó convirtiéndose en una pesadilla que hoy tiene a fans, familiares y a la prensa en vilo.

Mira: Débora Estrella: Amiga de conductora que murió revela sus últimos momentos de vida: “Quería ser libre”