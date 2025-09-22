Tragedia en el CCH Sur: Joven asesina a alumno de la escuela y hiere a trabajador

En un acto de violencia que ha conmocionado a la comunidad educativa, un alumno del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur perpetró un ataque mortal con arma blanca, cobrando la vida de un compañero e hiriendo a un trabajador del plantel. ¿Qué sucedió exactamente?

¿Qué sucedió en CCH Sur hoy 22 de septiembre de 2025?

En rede sociales comenzaron a compartirse mensajes en torno a un trágico hecho dentro del CCH Sur, plantel de nivel bachillerato de la UNAM. Posteriormente comenzaron a difundirse vídeos de un encapuchado atacando con un arma blanca a un alumno y un trabajador.

Conforme pasaron los minutos, se intensificó la presencia de seguridad en las inmediaciones del plantel, así como de cuerpos de emergencia para atender al alumno herido, pero se confirmó que la víctima ya no contaba con signos vitales .

A su vez, también se mostró un vídeo en el que se ve al presunto agresor atacando a un trabajador, quien según testigos, intentó detener al joven.

En los datos más recientes, se confirmó que el presunto agresor es un estudiante del cuarto semestre del plantel, quien además de perpetuar el trágico hecho, se arrojó por un edificio al verse sin oportunidad de escapar. Al momento, se ha dicho que fue trasladado a un hospital por múltiples fracturas en su cuerpo.

¿Habrá clases normales en el CCH Sur tras hechos hoy 22 de septiembre de 2025?

Tras el lamentable hecho acontecido la tarde de hoy 22 de septiembre en el CCH Sur, la duda que comenzó a surgir entre los alumnos del plantel fue sobre las clases y si estas serían suspendidas. Ante esto, la dirección de la escuela compartió el siguiente comunicado:

“ Ante los lamentables hechos ocurridos hoy en el plantel, se suspenden las clases hasta nuevo aviso ”.

Alumnos de otros planteles de la UNAM se han unido y en algunos casos como la Escuela Nacional Preparatoria Número 5, han hecho bloqueo en sus puertas, pues reprueban lo sucedido.

