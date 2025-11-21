Exestrella infantil fue reportado como desaparecido hace unos días; ahora es encontrado sin vida: ¿Quién era?

Apenas en el mes de julio, el mundo despedía a Astrid Fenollar, famosa exestrella infantil del grupo Regaliz, quien moría a causa del cáncer, a los 55 años de edad. Ahora, la industria del entretenimiento vuelve a enfrentar un duro golpe tras confirmarse la muerte de un exparticipante del reality show Canta conmigo. El joven, de tan solo 25 años, fue localizado sin vida. La noticia, difundida a inicios de noviembre, desató conmoción tanto entre seguidores del programa como entre colegas del medio artístico. ¿De quién se trata y cómo murió?

Él es el cantante que fue juzgado por presuntamente asesinar a su novia / Canva

¿Qué exestrella infantil fue hallada sin vida tras ser reportado como desaparecido?

Fue el 31 de octubre que los familiares de Esteban de León, reconocida exestrella infantil en Panamá, acudieron a las autoridades para denunciar su desaparición, generando una movilización inmediata debido a su reconocimiento público.

Días después, durante los primeros días de noviembre, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida del joven.

Esteban de León dejó una huella importante en la televisión panameña desde su participación en Canta conmigo, un programa que lo catapultó como una de las promesas infantiles del canto. Su carisma y talento vocal lo convirtieron en una figura querida por el público, especialmente por quienes crecieron viendo el reality show.

Esteban de León, exestrella infantil, es encontrado sin vida / Redes sociales

¿Cómo murió Esteban de León, exestrella infantil?

Según reportaron medios locales, el cadáver de Esteban de León fue encontrado envuelto en plástico y, cerca del lugar, se localizó la camioneta que el joven conducía, presuntamente calcinada. Los agentes encargados del caso informaron que la necropsia inicial no reveló heridas visibles, por lo que se requieren estudios más profundos para determinar las causas de muerte.

Esta ausencia de lesiones externas ha despertado aún más preguntas sobre qué pudo haber ocurrido en las horas previas al fallecimiento. Las revelaciones sobre el estado en que fue hallado el cuerpo no han hecho más que aumentar el impacto en la opinión pública.

Se dice que el joven fue localizado sin vida en un terreno del sector 3 de Las Paredes, en el corregimiento 24 de Diciembre en Panamá.

Además, la prensa local reveló que, en días recientes, las autoridades panameñas informaron la detención de una persona presuntamente vinculada con la desaparición y posterior muerte del excantante. Aunque no se han revelado más datos sobre la identidad del detenido ni el grado de participación que se le atribuye.

Esteban de León, tras ser reportado desaparecido, es hallado sin vida / Portal: Panamá América

¿Quién era Esteban de León, cantante que murió?

Esteban de León, nacido en el 2000, fue una exfigura infantil de la televisión panameña que ganó popularidad nacional gracias a su participación en el reality musical Canta conmigo. En el programa sobresalió por su carisma, su habilidad para cantar y la conexión que lograba con la audiencia.

Su presencia en Canta conmigo le abrió diversas oportunidades, permitiéndole presentarse en eventos públicos, participar en actos especiales y colaborar con otros jóvenes artistas. Aunque no siguió con una carrera musical prolongada, su participación dejó un recuerdo significativo que permaneció en la memoria de quienes lo vieron en la pantalla.

En su etapa adulta, Esteban trabajaba como agente de asistencia en el Aeropuerto Internacional de Tocumen hasta que se reportó su desaparición y posterior muerte.

