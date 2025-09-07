Actriz y exestrella infantil sorprende con boda secreta lésbica ¡llevaba años con su novia!: Así fue su boda

Una espectacular ceremonia nupcial ha sucedido. Una reconocida actriz infantil ha celebrado una lujosa boda con su novia con quien llevaba siete años. El evento fue íntimo y sorpresa para muchos. ¿De quién se trata?

La boda tuvo lugar justo en el fin de semana del Labor day en Estados Unidos / Especial

¿Quién es Chloë Grace Moretz actriz de Hollywood que se casó con su novia?

Chloë Grace Moretz es una actriz estadounidense que desde muy pequeña se posicionó como una de las promesas más sólidas de la industria cinematográfica. Nació el 10 de febrero de 1997 en Atlanta, Georgia, y comenzó su carrera a los siete años con pequeños papeles en televisión. Sin embargo, su salto a la fama llegó en 2010, cuando interpretó a “Hit-Girl” en la película Kick-Ass , un personaje que rompió estereotipos y le otorgó gran reconocimiento internacional.

Respecto a su vida sentimental, Chloë Grace se ha mantenido en perfil bajo. Sin embargo, el vínculo con su novia, con quien recientemente se casó, comenzó a ser público en 2018, cuando fueron vistas por primera vez juntas en un restaurante en Malibú. ¿Quién es su ahora esposa?

Chlöe Moretz / Captura de pantalla

¿Quién es la esposa de Chloë Grace Moretz y cómo se conocieron?

La historia de amor entre Chloë Grace Moretz y Kate Harrison comenzó a finales de 2018, apenas unos meses después de que la actriz terminó su relación con Brooklyn Beckham. Según reportes de medios de espectáculos, la pareja fue vista por primera vez junta en un restaurante en Malibú, California, en un encuentro que rápidamente despertó la curiosidad del público.

A lo largo de los años, Moretz y Harrison han mantenido su relación en un perfil bajo, aunque no han dejado de aparecer juntas en eventos públicos y redes sociales. Han sido vistas disfrutando del US Open, conciertos y festivales, así como apoyándose mutuamente en actividades personales y profesionales. La discreción ha sido una constante en su historia, lo que ha permitido que su relación crezca lejos del escrutinio constante de los medios.

El compromiso se confirmó oficialmente en enero de 2025, cuando ambas compartieron imágenes de sus anillos en redes sociales. Desde entonces, comenzaron los preparativos de su boda, incluyendo la selección de atuendos exclusivos de Louis Vuitton y la planeación de un fin de semana lleno de importantes actividades para la pareja, reflejando su estilo y personalidad conjunta.

Así presumieron sus anillos Chloë Grace Moretz y Kate Harrison / Especial

¿Cómo fue la boda entre Chloë Grace Moretz y Kate Harrison?

La boda entre Chloë Grace Moretz y Kate Harrison tuvo lugar justo en el fin de semana del Labor day, que en Estados Unidos suele caer a finales de agosto o principios de septiembre. En 2025 coincidió con el 1 de septiembre, un momento simbólico para dar el siguiente paso después de años de relación discreta.

La actriz Chlöe Moretz, optó por un vestido en un inusual azul cielo claro, con silueta elegante, tirantes y detalles sutiles. Completó su look con guantes largos y un velo a juego, demostrando un estilo cómodo y atrevido. Más tarde, para la fiesta posterior, se sorprenderá con un segundo conjunto blanco de sastrería masculina, adornado con plumas y un sombrero vaquero, un guiño divertido y moderno al estilo occidental.

Por su parte, la pareja, fotógrafa y modelo, eligió un diseño blanco tradicional con escote palabra de honor, bordados o plumas según la publicación, y un velo largo. El resultado fue minimalista, elegante y clásico, resaltando la armonía del evento.

