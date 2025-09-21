Exestrella infantil reaparece y causa alarma con su extrema delgadez

La más reciente aparición de la actriz británica Lily Collins en la Semana de la Moda de Nueva York, durante el desfile de Calvin Klein, generó sorpresa y preocupación entre sus seguidores debido a su apariencia física.

La protagonista de Emily en Paris, una de las series más exitosas de Netflix, fue de las primeras celebridades en llegar al evento celebrado el pasado 12 de septiembre, robando miradas con su estilo. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su figura, pues en redes sociales se desató una ola de comentarios asegurando que lucía “excesivamente delgada”.

Lily Collins reaparece en evento de moda y alarma por su impresionante delgadez. / Instagram: @lilycollins

¿Qué le pasó a Lily Collins en Nueva York y por qué preocupó a sus fans?

Durante el desfile, Lily Collins lució un outfit de falda y top que dejaba al descubierto su abdomen y torso. De inmediato, las imágenes circularon en redes sociales y generaron especulaciones sobre su estado de salud.

Muchos usuarios expresaron inquietud sobre si la delgadez de la actriz es resultado de un estilo de vida saludable o si podría estar enfrentando nuevamente problemas de alimentación. La preocupación aumentó porque Lily ha compartido en el pasado sus luchas contra trastornos alimenticios, lo que llevó a que varios fans recordaran esos episodios y mostraran alarma ante su aspecto actual.

Además, hubo críticas hacia el mensaje que su imagen podría enviar, sobre todo a mujeres jóvenes, respecto a los estándares de belleza y la presión de lucir de cierta manera en la industria del entretenimiento.

¿Lily Collins tiene trastornos alimenticios?

Lily Collins ha hablado abiertamente de sus problemas con la anorexia y la bulimia durante su adolescencia. En su libro “Unfiltered: No shame, No regrets, Just me” (2017), confesó que llegó a obsesionarse con su cuerpo y con la comida.

En entrevistas, explicó que esas conductas fueron una forma de buscar control en su vida y que incluso recurrió a dietas extremas y exceso de ejercicio. También confesó que fue un proceso largo para recuperar una relación más sana con su cuerpo, algo que logró con ayuda profesional.

En 2017 protagonizó la película “To the bone” (Hasta el hueso), inspirada en la anorexia, papel que aceptó porque quería visibilizar el tema y porque formaba parte de su propia historia. Sin embargo, siempre ha reconocido que la recuperación es un proceso constante.

Mira: Lily Collins revela que sufrió violencia con su expareja: “Me hicieron sentir muy pequeña”

¿Quién es Lily Collins, actriz que alarmó por su extrema delgadez?

Lily Collins comenzó en la pantalla a los 2 años, apareciendo en la serie británica “Growing pains”. Durante su adolescencia participó en programas juveniles de Nickelodeon, lo que marcó sus primeras experiencias en la televisión.

Su debut oficial en cine llegó en 2009 con “The blind side, cuando tenía 20 años, película que la catapultó a Hollywood. Otras participaciones han sido:

“The blind side” (2009) – Collins Tuohy

“Priest” (2011) – Lucy Pace

“Abduction” (2011) – Karen Murphy

“Mirror mirror” (2012) – Snow White

“Stuck in love” (2012) – Samantha Borgens

“The english teacher” (2013) – Halle Anderson

“The mortal instruments: City of bones” (2013) – Clary Fray

“Love, Rosie” (2014) – Rosie Dunne

“Rules don’t apply” (2016) – Marla Mabrey

“To the bone” (2017) – Ellen (Eli)

“Okja” (2017) – Red

“Here comes the grump” (2018) – Princess Dawn (voz)

“Extremely wicked, shockingly Evil and Vile” (2019) – Liz Kendall

“Tolkien” (2019) – Edith Bratt

“Inheritance” (2020) – Lauren Monroe

“Mank” (2020) – Rita Alexander

“Windfall” (2022) – Esposa (también productora)

“MaXXXine” (2024) – Molly Bennett

“Polly pocket” (2026) – (en desarrollo)

Series de TV

“Growing pains” (1991) – Niña pequeña

“90210" (2009) – Phoebe Abrams

“The last tycoon” (2016–2017) – Cecelia Brady

“Les Misérables” (2018–2019) – Fantine

“Emily in Paris” (2020–2025) – Emily Cooper (también productora)

“Calls” (2021) – Camila (voz)

“Curb your enthusiasm” (2021)

