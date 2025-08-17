Querida actriz mexicana sufrió terribles trastornos alimenticios; los superó, pero ¿teme recaer?

Ana Belena reconoce que, aunque hoy está sana, sigue latente la tentación de volver a los trastornos alimentarios que la hicieron sufrir: “Hay una voz negativa que, si la activas o la escuchas de más, es muy fácil recaer”. El culto al cuerpo es una obsesión que se vive en todos los ambientes, aunque en el medio artístico es más frecuente.

Ana Belena cuenta como ha vivido con trastornos alimenticios / Redes sociales

¿Qué dijo Ana Belena sobre los trastornos alimenticios que padeció?

La actriz Ana Belena, en el pasado, sufrió trastornos alimentarios. Nos habló sobre cómo los superó, pero también que la tentación de recaer es constante. “Hoy estoy muy sana con mi relación con la comida. Amo mi cuerpo, lo cuido, lo ejercito, lo descanso, lo apapacho. Lo alimento con lo que le gusta. Tengo un equilibrio en la vida. Me siento plena con el trabajo, con el gran esposo que elegí. Él me apoya y ha sido pieza fundamental para yo poder sanar, no solo con la comida, sino también en otras cosas”.

Ana ha ayudado a otras personalidades, como Gala Montes: “Tristemente vivimos en una sociedad gordofóbica. Nos enseñan a las mujeres que nuestro valor está en nuestro cuerpo y en cómo nos vemos. Al entrar al mundo de la actuación, de la televisión, nos exigen mucho más. Cuando veo a compañeras con este problema y tenemos un clic tan especial como el que tuve con Gala, me encanta escucharlas y contarles cuál fue mi camino. Abrirle un poco los ojos a Gala para mí fue una joya”.

Ana Belena / Captura de pantalla

¿Qué dijo Ana Belena sobre recaer en los trastornos alimenticios?

La actriz Ana Belena nos explicó el problema que padeció: “Trastornos alimentarios por atracón y dietas restrictivas. Entonces cada uno empieza a hacer cosas más locas, como consumir comida que es en polvo y que ni es comida. Lo haces para sustituir los alimentos reales. Restringes mucho el cuerpo. Hay compulsión por comer”.

Ana reconoce que es una lucha diaria: “Debes rodearte de la gente correcta. Tienes que ir a terapia. Hay una voz negativa que, si la activas o la escuchas de más, es cuando es muy fácil recaer. Tienes que saber callar esa voz y decir: ‘No, yo sé por dónde ir’. Después de un camino de sanación, creo que lo más importante es pedir ayuda en el momento en que creas que puedes llegar a recaer. Son muy importantes los comentarios que escuchas y ves en redes sociales. Hay que cuidar no solamente la cabeza sino también lo que uno consume, que es brutal”.

Ahondó en lo que le dice esa voz negativa que oye y la tienta a recaer: “‘Ana, ya viste a ‘Juanita Pérez’, está súper delgada. ¿Qué tal si hoy haces esto o si empiezas una dieta?’. En ese momento yo sé lo que tengo que hacer. Ha sido un proceso muy largo, de muchos años de terapia. De recaer y volver a ir, hasta que llegué a un punto que dije: ‘Ya no quiero estar así. Ya no puedo vivir así. Y si Voy a dejar de actuar, lo voy a hacer’. Y justo poco después me embaracé. Yo no quería que mi hijo viera a su mamá sufrir.”

Ana Belena / Redes sociales

¿Cómo fue la participación de Ana Belena en Amor amargo?

Por otra parte, nos contó por qué, tras protagonizar la telenovela Amor amargo, ahora admitimos hacer un personaje de antagónica en Amanecer:

“No tuve nada que razonar. Como actor, cuando te encasillan en algo, te puedes volver un poco repetitivo en tu trabajo. Por más distinto que sea el personaje, si eres la protagónica, todas tienen las mismas virtudes. Es difícil salir de ahí. Cuando te dan lo opuesto, eso te permite jugar. Con esta noticia, yo brinqué de la felicidad. Fue un regalo para mí. Ahora habrá que preguntarle al público qué les gusta más, si verme de buena o de mala. A mí las 2 me encantan. Acá es un personaje muy importante, clave”.

Ana Belena / Luis Pérez e IG @anabelena9

¿Quién es Ana Balena y cuál ha sido su trayectoria en televisión?

Inició su carrera en TV Azteca en 2006, con proyectos como: Lo que callamos las mujeres y Bellezas indomables.

con proyectos como: Lo que callamos las mujeres y Bellezas indomables. En 2008 logró su primer protagónico en Tengo todo excepto a ti. Le siguió el estelar en Huérfanas.

Le siguió el estelar en Huérfanas. Más tarde estuvo en Los Rey y UEPA. Un escenario para amar.

Un escenario para amar. En 2021 emigró a Televisa, donde ha participado en las telenovelas: Diseñando tu amor, Corona de lágrimas, El maleficio y Amor amargo, su primer protagónico en esa televisora.

