‘Amor amargo': Así es el papel de Ana Belena como protagonista de la telenovela de Televisa

Este lunes inició por Las estrellas la novela ‘Amor amargo’. Los protagonistas son Ana Belena y Andrés Palacios, y la villana de esta historia es la primera actriz Daniela Romo. Al respecto, Ana nos comparte lo feliz que la tiene este proyecto.

“Es una protagonista amorosa, generosa, a quien le gusta apoyar a las mujeres. Lo que más me gusta de este personaje es que es una mujer con carácter, que no se deja. Es una mujer que pone límites muy claros a su abuela, que es Daniela Romo. Tenemos unas escenas buenísimas que me han dejado grandes lecciones de actuación, porque estar al lado de esta gran mujer no es cualquier cosa”.

¿En tu vida pones límites? “Uno debe conocerse e identificar hasta donde sí y hasta donde no. Hay que ir a terapia para salir adelante. Estamos en una época en la que es importante unirnos y adquirir fuerza entre todas las mujeres. Eso es lo que hace especial a mi personaje y coincido en eso. Las mujeres tenemos un poder muy especial y podemos decir: ‘Hasta aquí'”.

Ana Belena, protagonista de ‘Amor amargo’, entiende la importancia del empoderamiento entre mujeres

“Apoyando y aplaudiendo sus éxitos. Es momento de crecer juntas. Me da gusto y admiro ver mujeres empoderadas”. Ana Belena

Ana Belena a favor de la salud mental

Confesó que la terapia la hizo cambiar en todos los aspectos: “Desde muy pequeña tomé terapia. Creo que es fundamental para conocerse y acomodar ciertas cosas. No siempre he estado, pero sí detecto cada vez que lo necesito. Entonces, en favor de las terapias”.

Ana Belena cuida su salud.

Ana Belena responde si ha vivido un amor amargo

“Muchos, pero, por fortuna, desde que conocí a mi esposo en cuestiones del amor he estado maravillosamente. Hemos creado una gran familia con nuestro hijo. Eso es importante para mí, porque no he descuidado esa parte”.

Tiene un cuerpo espectacular gracias a que años atrás estudió health coach: “Me siento muy bien con mi cuerpo. Me gusta cómo me veo y entiendo a la perfección mi cuerpo. Sé que es parte de mi trabajo, pero no lo es todo”, concluyó.

