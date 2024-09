Daniela Romo preocupa su salud, se ausenta la novela ‘Amor amargo’ por fuertes dolores ¡No saben qué tiene!

Nos enteramos de que la primera actriz Daniela Romo enfrenta fuertes problemas de salud. Investigamos a fondo y descubrimos que, debido a ellos, la también cantante tuvo que cancelar sus llamados y no se ha presentado a trabajar a la telenovela de Pedro Ortiz de Pinedo, Amor amargo.

Platicamos con gente de la producción y confirmaron que Daniela se ha ausentado a trabajar desde hace 3 semanas. “Cuando iniciamos con las grabaciones, a principios de agosto, se nos avisó que se realizaría una cirugía ya programada. No lo vimos mal porque faltan varios meses para que la telenovela salga al aire, y no tenemos la prisa de que grabe todas sus escenas. Sin embargo, no contábamos con que se le desencadenarían más cosas”.

Antes de la operación, Daniela empezó a mostrar dolores severos. “Hasta donde entendí, tenía una hernia en la columna que le provocaba dolores al caminar. Por eso tenía que ser operada, no de emergencia, pero sí a la brevedad. La movilidad en su cuerpo se estaba afectando”.

“Desconozco desde cuándo se sentía mal, pero ella misma nos compartió que ya llevaba bastante tiempo con las molestias”.

31 de julio la actriz asistió a la presentación del proyecto / Archivo TVNotas

Al parecer, la operación, aunque fue complicada, salió bien. Sin embargo, le encontraron cosas de preocupación. “Después de la operación, se entendía que retomaría sus actividades a los pocos días, con los cuidados pertinentes y sin tanto movimiento. Se acordó que haría todas sus escenas en Televisa y no en el exterior porque estamos grabando lejos de la CDMX”.

“Sin embargo, empezó a cancelar los llamados pues decía que los dolores seguían y que el médico le indicó que lo mejor era esperar un poco más”.

La vimos muy atenta en la misa de acción de gracias con la que bendijeron el proyecto / Archivo TVNotas

La situación se complicó cuando se realizó estudios para revisar que todo estuviera bien, y los médicos encontraron “algo” que no les gustó. “Aún no te podría asegurar qué es lo que tiene. Le siguen haciendo muchos estudios y análisis para descartar todo. Pero de que si existe un gran miedo, eso que ni qué".

El productor teme que Daniela llegue a cancelar su participación en el melodrama. “Aún estamos a tiempo de que siga en el proyecto. Grabó varias cosas antes de su intervención. Sin embargo si los dolores y malestares continúan, aunque obviamente queremos que esté sana y con nosotros, tendríamos que buscar su reemplazo. Pero ¿quién podría suplantarla? Si es la villana de toda la historia y nadie como ella con ese nivel de actuación”, concluyó.

Ese día se anunció que Daniela, junto a Andrés Palacios y Ana Belena estelarizarían el melodrama. / Archivo TVNotas

Martha Julia habló sobre la ausencia de Daniela Romo

“Me enteré algo que tenía, pero no sé qué esté pasando”.

“No la he visto porque nuestros personajes no coinciden. No estamos compartiendo escena. No sé qué esté pasando con ella”.

Archivo TVNotas

Al productor de la telenovela le preguntaron por Daniela. Dijo que sí estaba grabando, aunque titubeó al contestar.

Archivo TVNotas

Daniela Romo se enfrentó al cáncer de mama en 2011 y salió victoriosa

A finales de 2011, tras hacerse exámenes de rutina, se enteró de que tenía cáncer en un seno.

Cinco días después del diagnóstico, el 4 de noviembre de ese año, le quitaron el tumor. Un mes después, el 6 de diciembre, inició con su primera quimioterapia.

En total se realizó 18 quimioterapias. Años después, la propia Daniela compartió ante los medios: “Volví a nacer y valoré las cosas de una manera diferente”.

