Lily Collins se convierte en madre por medio de un vientre de alquiler: “Te amamos hasta la luna”

Hace algunas horas, Lily Collins, quien actualmente protagoniza la serie de Netflix ‘Emily en París’, sorprendió a todos al anunciar que se había convertido en madre por primera vez mediante gestación subrogada, junto a su esposo, Charlie McDowell.

A través de Instagram, la actriz presentó a su bebé, junto a un emotivo mensaje expresando el gran amor que siente por su hija, así como también su agradecimiento sincero a la mujer que le ayudó a lograr su sueño de ser madre.

Lily Collins “Bienvenida al centro de nuestro mundo. Las palabras nunca expresarán nuestra infinita gratitud por nuestro increíble sustituto y por todos los que nos ayudaron en el camino. Te amamos hasta la luna y de vuelta otra vez”

Si bien la mayoría de los usuarios, incluidas celebridades, felicitaron a la pareja por esta nueva etapa en sus vidas, algunos criticaron su decisión de tener un hijo a través de un vientre de alquiler.

Esposo de Lily Collins hace frente a las críticas por recurrir a la gestación subrogada

Cansado de los malos comentarios, Charlie McDowell, esposo de la actriz, escribió en la publicación que cada persona es libre de tener su postura con respecto a la gestación subrogada. Sin embargo, le parece incorrecto que quieran empañar un momento de gran felicidad con críticas e insultos.

“Está bien no saber por qué alguien podría necesitar un sustituto para tener un hijo. Está bien no saber las motivaciones de un sustituto, independientemente de lo que asumas. Y está bien pasar menos tiempo lanzando palabras de odio al mundo, especialmente en lo que se refiere a una hermosa niña que ha traído mucho amor a la vida de la gente”, escribió.

También aprovechó para agradecer los buenos deseos y dejó ver que está muy feliz en su rol de padre: “Gracias por todos los mensajes amables y el cariño. Estamos encantados y muy agradecidos. Eso es todo por ahora porque acaba de defecar y necesito cambiarle el pañal”, concluyó.

La historia de amor entre Lily Collins y Charlie McDowell

Todo comenzó en 2019. Desde inicios de ese año, ya se les había visto juntos en varias ocasiones. No obstante, Lily Collins hizo público su romance con Charly McDowell hasta agosto, a través de un post en Instagram.

Si bien se desconoce todos los detalles sobre cómo se conocieron, la actriz ha dicho que fue amor a primera vista: “Fue una de esas situaciones en las que supe en el momento en que lo conocí que quería ser su esposa algún día, así que solo era cuestión de cuándo, realmente”, dijo en su momento.

Tras poco más de un año de noviazgo, se comprometieron y en septiembre del 2021, contrajeron matrimonio en Colorado. La hija de Phil Collins ha dicho que fue uno de los momentos más felices de su vida.

A pocos meses de cumplir tres años de casados, se convirtieron en padres de una hermosa niña, con ayuda de la gestación subrogada.

¿Qué es la gestación subrogada y por qué es tan polémica?

De acuerdo con diversos sitios médicos, la gestación subrogada es “un procedimiento de reproducción asistida en el que una mujer lleva en su vientre el bebé de otra persona”. A este procedimiento también se le conoce como vientre de alquiler o maternidad en sustitución.

Normalmente, la mujer que se embaraza no tiene vínculo genético con el bebé, es decir, no es su madre biológica. Esta opción suele ser usada cuando una pareja no puede concebir por razones médicas o por ser del mismo género.

Esta práctica es muy controvertida, principalmente por razones éticas. Para los detractores, la gestación subrogada reduce a la mujer a ser vista solo como una “incubadora humana”. También argumentan que las parejas no tienen necesidad de usar este procedimiento cuando pueden adoptar.

