Querida actriz conmueve con desgarrador testimonio; pasó hambre, pero encontró “un monedero con 50 pesos”

Todo comenzó con una obra de teatro. Retorno Sofía Rosario, una puesta en escena que aborda el desarraigo y la migración, fue el detonante para que una actriz muy querida en México abriera su corazón y compartiera una parte de su pasado que pocos conocían. Su testimonio, revelado en entrevista con una revista de circulación nacional, dejó a muchos con la boca abierta.

Lee: Julio César Chávez confiesa romances con actrices de TV y reaviva rumores con Salma Hayek: “No estaba tan feo”

¿Qué actriz reveló que pasó hambre al llegar a México?

Se trata de Rosa María Bianchi, primera actriz con más de cinco décadas de trayectoria en cine, teatro y televisión. En entrevista con una revista de circulación nacional, publicada el 21 de agosto de 2025, Bianchi confesó que sus primeros días en México fueron extremadamente difíciles.

“Todo migrante tiene una historia extraordinaria que contar”, dijo. Ella dejó Buenos Aires a los 24 años, sola, con el objetivo de estudiar y trabajar en un país que le ofreciera oportunidades que su tierra natal no podía darle. La dictadura militar que estalló poco después de su partida terminó por sellar su destino. México no solo le dio una oportunidad profesional, sino también un hogar. “Nunca quise regresar a vivir a Argentina. Me gusta ir de visita, pero mi vida la hice aquí”, confesó.

Mira: TVNostalgía: ¿Qué ha sido de aquellos nuevos rostros que presentamos en 1995?

¿Cómo sobrevivió Rosa María Bianchi sus primeros días en México?

Los primeros trabajos de la actriz Rosa María Bianchi fueron esporádicos: edecán, modelo y fotonovelas. Pero hubo momentos realmente duros. “Hubo días en los que no tenía para comer... y un día encontré un monedero con 50 pesos; eso me alcanzó para tres comidas. Son momentos difíciles, pero también gloriosos”, recordó con humor y gratitud.

Ese monedero fue más que una casualidad: fue un símbolo de esperanza. Con disciplina y talento, Bianchi logró abrirse camino en la televisión, el cine y el teatro. Su versatilidad la hizo tan cercana al público mexicano que muchos la consideran una actriz nacional. “Me quité el acento muy rápido porque no quería que me identificaran como extranjera”, enfatizó.

Lee: Actriz de ¡Vivan los niños! se casa y el internet no lo supera: “¿Ya estamos tan grandes?”

¿Qué papel juega la obra “Retorno Sofía Rosario” en la historia de Rosa María Bianchi?

Actualmente, Rosa María Bianchi comparte escenario con Dobrina Cristeva en Retorno Sofía Rosario, una obra que habla del desarraigo, la nostalgia y la fuerza para empezar de nuevo. La idea surgió de Cristeva, quien invitó a Bianchi y al dramaturgo José Alberto Gallardo a plasmar sus vivencias personales.

“Cada quien trae un pasado y una situación que lo obliga a salir de su país. Ya sea por necesidad o por elección, hay elementos en común: el desarraigo, la adaptación, la nostalgia y la fuerza para empezar de nuevo”, reflexiona Bianchi.

Ambas actrices de la puesta en escena, después de más de tres décadas de haber llegado a México desde Bulgaria y Argentina, respectivamente, encarnan el desgarro del que deja su propia tierra sin abandonarla del todo. La obra, más que una ficción, es un testimonio íntimo sobre lo que significa migrar.

¿Qué proyectos tiene actualmente Rosa María Bianchi?

Lejos de pensar en el retiro, Rosa María Bianchi sigue activa y con proyectos importantes. Además de Retorno Sofía Rosario, participa en la nueva telenovela de Carlos Moreno, Mi verdad oculta, que se estrenará en noviembre por Televisa.

Con más de 50 años de carrera, su pasión por la actuación sigue intacta. “Yo quería algo más de lo que podía hacer allá, y eso es lo que me impulsó a seguir adelante”, concluye.

¿Dónde ver la obra Retorno Sofía Rosario protagonizada por Rosa María Bianchi?

Tras una breve temporada en 2023, la obra Retorno Sofía Rosario vuelve a la cartelera con solo 20 funciones, debido a las estructuras de apoyo cultural en los teatros institucionales. Escrita y dirigida por José Alberto Gallardo, se nutre de las experiencias reales de sus protagonistas.

Lugar: Teatro El Galeón, Centro Cultural del Bosque (Paseo de la Reforma y Campo Marte, Chapultepec Polanco)

Fechas: Hasta el 7 de septiembre de 2025