Marcela Reyes revela experiencia sobrenatural con el espíritu de B-King: “Tiene que encontrar el descanso”

Lo que comenzó como la desaparición de dos figuras de la escena musical —B-King y el DJ “Regio Clown”— el pasado 16 de septiembre en la Ciudad de México, terminó convirtiéndose en uno de los casos más comentados.

Tras encontrarlos sin vida, las miradas apuntaron a Marcela Reyes, ex pareja del cantante, a quien usuarios de redes acusan de estar presuntamente implicada en lo ocurrido, ella se ha defendido en redes y recientemente reveló que se le apareció en un altar.

¿Cómo fueron encontrados Bryon Sánchez “B-King” y Regio Clown?

Recientemente se dio a conocer la desaparición de los artistas colombianos Byron Sánchez y Jorge Herrera, conocidos artísticamente como B-King y Regio Clown, quienes fueron vistos por última vez en la zona de Polanco, en la Ciudad de México.

Despues la Fiscalía del Estado de México confirmó el hallazgo de sus cuerpos en el municipio de Cocotitlán, el 17 de septiembre. Byron Sánchez, quien fuera pareja de la DJ Marcela Reyes, había sido reportado como desaparecido un día antes, tras haber salido de un gimnasio ubicado en Polanco. En medio de la incertidumbre, Reyes solicitó apoyo públicamente a través de sus redes sociales.

En un principio, se difundió la versión de que la desaparición ocurrió en Sonora, pero las autoridades de ese Estado desmintieron esa información, señalando que la investigación está bajo la jurisdicción de la Fiscalía de la Ciudad de México.

Finalmente, el 22 de septiembre, los familiares de Sánchez confirmaron la identidad del cuerpo.

B King y Regio Clown fueron encontrados sin vida en México. / Redes sociales

¿Quién es Marcela Reyes y por qué la acusan de la muerte de B-King y Regio Clown?

Antes de ser señalada como presunta implicada, Marcela Reyes gozaba de un momento exitoso en su carrera. Autodenominada “la Reina de la guaracha”, conquistó escenarios internacionales, acumulado más de tres millones de seguidores en Instagram y forjando colaboraciones con diversos artistas.

Marcela Reyes tuvo una relación amorosa con Bayron Sánchez. Además de colaborar en escenarios y proyectos musicales, su vínculo trascendió lo laboral. Sin embargo, la relación terminó de manera repentina, marcada por rumores de infidelidad. Aunque los detalles nunca fueron completamente revelados, la ruptura escaló al punto de involucrar a las autoridades, luego de que B-King presentara una denuncia formal.

La tensión aumentó después de que saliera a la luz que B-King había presentado una denuncia contra su expareja pocos días antes de desaparecer.

En el documento, el artista señaló que estaba siendo acosado y amenazado por Marcela y personas cercanas a ella. Incluso advirtió que, si algo le ocurría, la consideraba directamente responsable.

¿Qué contó Marcela Reyes sobre la supuesta aparición del alma de B-King frente a su altar?

En una entrevista con “Más allá del silencio”, la DJ Marcela Reyes volvió a negar las declaraciones que la vinculan con la muerte de su ex pareja, el cantante B-King. Además, compartió una experiencia espiritual que, según ella, vivió con el alma del reguetonero. Además reveló que ellos se reconciliaron después de que él hizo una demanda en su contra por violencia doméstica y amenazas.

Marcela Reyes reveló que el alma de B-King se le apareció frente a un altar de la virgen. / Redes sociales

Marcela Reyes contó que, después de la muerte de B-King, las mujeres que trabajan en el aseo de su casa, ubicada en el sector de El Poblado en Medellín, afirmaron sentir la presencia del artista en un altar donde se encuentra la imagen de una virgen.

“Sí, la hemos sentido. Él mantenía mucho allí, con la virgencita, y las nanas me dicen que lo han sentido full. Doña Lucy subió y me dijo: ‘Ay, Doña Marcela, el joven Bayron está allá, mirá que tal cosa’. Yo le respondí: ‘Ore mucho, porque él tiene que encontrar el descanso’. Ayer también estaba sentada ahí y mis gaticos, de la nada, se subieron encima de la Virgen y miraban fijamente. No entendía qué observaban, y cuando vi eso, le empecé a orar, a hablarle muchísimo”, concluyó Reyes.

