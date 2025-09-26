Angie Miller, novia del cantante asesinado B-King, es reportada como desaparecida tras decir “odio a México”

La tragedia que enluta al mundo de la música electrónica colombiana y venezolana se agrava con una nueva sombra de incertidumbre: la desaparición de Angie Miller, pareja sentimental del cantante B-King (hallado sin vida el 17 de septiembre en Cocotitlán) reportada en la Ciudad de México.

Miller había acompañado a los DJs desde Colombia para su presentación en vivo el 16 de septiembre, un evento que nunca se concretó. ¿Quién es Angie Miller?

¿Quiénes eran Jorge Herrera y Byron Sánchez, y qué los trajo a México?

Jorge Luis Herrera Lemos, mejor conocido como “Regio Clown” era un DJ originario de Colombia que, en los últimos años, buscaba consolidarse dentro del ámbito de la música latina. Aunque aún no alcanzaba fama internacional, ya comenzaba a ganar reconocimiento en su país por su estilo romántico y por trabajar con nuevos talentos de la producción musical. México representaba para él una oportunidad clave para impulsar su carrera.

Por otro lado, Byron Sánchez, también colombiano, y conocido como B- King, era cantante y parte del equipo que respaldaba a Herrera en su proyecto artístico. Su intención era aprovechar la oportunidad de presentarse en la Ciudad de México como un primer paso hacia una carrera con proyección internacional. Según la información disponible, ambos llegaron a la capital mexicana con la meta de trabajar y avanzar profesionalmente.

Ambos fueron vistos por última vez en un gimnasio de Polanco el 16 de septiembre. Aunque sus cuerpos fueron reconocidos apenas el 22 de septiembre, se aclaró que fueron encontrados sin vida desde el 17 de septiembre, por lo que sus carreras trágicamente se truncaron.

¿Quién es Angie Miller, novia del cantante asesinado B-King y actualmente desaparecida?

Angélica Yetsey Torrini León, conocida artísticamente como Angie Miller, es una actriz, modelo e influencer venezolana que ha forjado una carrera controvertida pero impactante en la industria del entretenimiento para adultos. Nacida el 3 de agosto de 1996 en Venezuela, Angie vive un momento de incertidumbre global, marcada por su reciente desaparición en la Ciudad de México.

Con una trayectoria que combina ambición, resiliencia y exposición digital, su historia, desde sus raíces hasta los reflectores del cine erótico, es un testimonio de transformación personal, aunque eclipsada ahora por la tragedia que la vincula al mundo de la música urbana colombiana.

La ficha de búsqueda describe a Angie Miller como una mujer de tez morena, cabello negro largo, 1.6 metros de estatura y complexión delgada. Se activaron protocolos de localización inmediata, incluyendo revisiones de cámaras de vigilancia en Benito Juárez y colaboración con autoridades. Sin embargo, hasta el momento, no hay pistas concretas sobre su destino, lo que ha intensificado la angustia de su círculo cercano .

¿Cuál fue el último mensaje que Angie Miller compartió antes de desaparecer?

Miller irrumpió en la opinión pública el 16 de septiembre con un emotivo post en Instagram (@soyangiemilleroficial_), donde compartió una foto de B-King y “Regio Clown”.

“ Ya no quiero dejar pasar más tiempo, ni pasar por alto nada. Desde ayer a las 4 pm B King está desaparecido junto a ‘Regio Clown’. Necesitamos su apoyo para que aparezcan sanos y con vida ”, escribió.

Ese post, que acumuló miles de interacciones, fue el detonante para que la movilización fuera mayor. Horas después, se confirmó el peor escenario: los cuerpos de los DJs fueron localizados sin vida.

A raíz de ese momento, Miller compartió un mensaje que representaba molestia con lo sucedido:

Hoy odio a México más que a mi vida, no es justo lo que está pasando. No puedo con este dolor en mi pecho. Estábamos felices y con muchos proyectos en puerta, en donde quiera que estés te llevaré contigo Angie Miller

Internautas especulan sobre esta declaración y la posible relación que pueda tener la desaparición de Miller, con lo sucedido con B-King y “Regio Clown”.

