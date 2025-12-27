Esposa del Capi Pérez lanza llamado urgente tras desaparición en Navidad; pide ayuda: “Gracias por escucharme”

La esposa del conductor y comediante conocido como el Capi Pérez compartió un video en su cuenta de Instagram para solicitar apoyo en la localización de una familiar que fue reportada como desaparecida en Cancún. El mensaje fue difundido públicamente con el objetivo de que más personas conozcan el caso y puedan aportar información.

Esposa del Capi Pérez / Captura de pantalla

¿Qué pidió la esposa de El Capi Pérez en su mensaje de Instagram?

En el video compartido, Itzel Barro, la esposa de el Capi Pérez explicó que se trata de un mensaje que nunca pensó tener que publicar, pero que decidió hacerlo para pedir apoyo en la búsqueda de un familiar. Durante el clip, solicita de manera directa que las personas ayuden compartiendo el contenido para que llegue a más usuarios.

Asimismo, indicó que cualquier información que pueda contribuir a la localización de Nathalie debe ser comunicada al número de emergencias 911. Este fue el único canal de contacto señalado de manera explícita en el mensaje.

El video cierra con un agradecimiento a quienes se tomen el tiempo de escuchar, compartir la información y, en caso de contar con datos útiles, comunicarlos a las autoridades correspondientes. La publicación se difundió con la intención de sumar apoyo ciudadano y visibilidad al caso.

Información clave del caso



Nombre: Nathalie Montserrat González Barro

Edad: 30 años

Fecha de desaparición: 25 de diciembre

Lugar: Fraccionamiento Jardines del Sur número 6, Cancún

Hora aproximada: 11:30 de la noche

Vestimenta: Camisón beige y chanclas

Contacto para información: 911

Hasta el momento, lo difundido corresponde únicamente a la información compartida públicamente en el video de Instagram. El llamado continúa activo para quienes puedan aportar datos que ayuden a su localización.

¿Qué detalles compartió sobre la última vez que fue vista Nataly Monserrat González Barro?

En el mismo mensaje, la esposa del Capi Pérez proporcionó información puntual sobre las circunstancias en las que su familiar fue vista por última ocasión. Indicó que Nataly Monserrat González Barro fue vista el 25 de diciembre en el fraccionamiento Jardines del Sur, ubicado en Cancún, Quintana Roo.

Asimismo, detalló la vestimenta que llevaba ese día, señalando que portaba un camisón y chanclas. Estos datos fueron compartidos con la intención de facilitar su identificación. El video concluye reiterando el llamado a comunicarse al número de emergencias 911 ante cualquier información relacionada con el caso, mientras el mensaje continúa circulando en redes sociales para apoyar su localización.

Post de la esposa del Capi Pérez / Captura de pantalla

¿Quién es la esposa del Capi Pérez?

La esposa de El Capi Pérez es Itzel Barro, creadora de contenido digital conocida en redes sociales como “Hola Enfermera”. Cuenta con una comunidad activa en plataformas como Instagram, donde comparte publicaciones relacionadas con su vida personal, proyectos profesionales y contenidos de divulgación y entretenimiento.

Itzel también ha participado en proyectos televisivos, entre ellos el reality MasterChef Celebrity México, lo que incrementó su visibilidad pública. Su presencia en medios y redes sociales fue clave para difundir el llamado de ayuda por la desaparición de una familiar, ya que utilizó su alcance digital para compartir información puntual del caso y solicitar apoyo ciudadano para su localización.

