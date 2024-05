El ‘Capi’ Pérez “explota” contra la producción por la eliminación de su esposa de MasterChef Celebrity

A pesar de que se había convertido en una de las favoritas para ganar MasterChef Celebrity, Itzel Barro, mejor conocida en redes sociales como ‘Hola enfermera’, se convirtió en la más reciente eliminada del concurso.

Aunque lo dio todo para impresionar a los jueces, la esposa del ‘Capi’ Pérez no logró pasar el último reto por la supervivencia y tuvo que despedirse de la cocina más famosa de México.

Por supuesto, este hecho no pasó desapercibido para el conductor de ‘Venga la alegría’, quien apoyó incondicionalmente a la creadora de contenido desde el comienzo de la competencia.

‘Capi’ Pérez “explota” contra el programa

Tras la expulsión de su esposa, el también cómico aprovechó sus redes sociales para manifestar su “frustración” ante lo sucedido.

A través de X (antes Twitter), el presentador le respondió de manera muy particular a un usuario que le comentó que, a partir de ahora, ya no comerá huitlacoche en su casa.

“En la casa de @elcapiperez, ya no se comerá huitlacoche jamás. ALV p1nch3s hongos feos”, escribió el internauta.

Recordemos que Itzel tuvo que usar este ingrediente en el reto de eliminación. La influencer preparó una salsa con este elemento para que acompañara a un pollo, junto a su guarnición correspondiente.

El también conductor de ‘La resolana’ aseguró que, en su hogar, ya no se consumiría algo relacionado con el huitlacoche: “jaja nunca ALV”, escribió Pérez en respuesta al usuario.

EL Capi Pérez reacciona a la expulsión de su esposa / Instagram: @elcapiperez

¿Qué dijo Sandra Itzel tras su salida?

En declaraciones posteriores a su expulsión, la influencer aseguró que se lleva una buena experiencia del concurso. No obstante, admitió que le hubiera gustado que los jueces le dieran un consejo sobre cómo preparar el huitlacoche, pues es un ingrediente que jamás había manejado.

“Me hubiera venido bien un consejo más de ayuda, más que sarcasmo, pero está bien, no pasó nada. El huitlacoche no es uno de mis ingredientes favoritos. Nunca lo pido... Desde ahí empezamos mal, cocinar algo que no te encanta, pues creo que no va a salir muy bien”, expresó.

