Eugenio Derbez habla de su próximo reencuentro con Victoria Ruffo ¿Está nervioso?

José Eduardo Derbez y Paola Dalay están a solo unos meses de darle la bienvenida a su primera hija. Debido a esta situación, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se tendrán que reencontrar para conocer a la pequeña.

Ante este suceso, el actor fue cuestionado por la prensa, ya que Eugenio y Victoria tienen más de dos décadas desde que concluyeron su relación en malos términos. Desde entonces, la pareja se ha mantenido al margen y no se han visto.

Checa: Doña Rosa Rivera demandará a su exesposo, don Pedro, por no “mantenerla”, afirman

Cabe señalar que el comediante fue abordado por la prensa durante la premiere de la cinta “Jugaremos en el bosque”, en relación con la película que aborda sucesos poco comunes en relación con su reencuentro con la actriz.

Eugenio también confesó que sí saludará a su expareja cuando llegue ese momento: “Sí, sí, o sea, ni modo que no”.

Derbez confirmó que estará en México cuando su nieta nazca, por lo que no descarta encontrarse con Victoria Ruffo en el hospital.

Ve: Thalí García lanza contundente mensaje tras haberse reunido con Telemundo ¿Qué fue lo que dijo?

Por otra parte, Eugenio confesó que sí cree en eventos paranormales, pero lamentablemente nunca le ha pasado algo de este estilo, aunque detalló que le encantaría que algo así le pasara.

Finalmente, el actor mencionó que lamentablemente nunca ha sentido la presencia de su madre, Silvia Derbez, quien falleció en 2002.

Eugenio Derbez

“Con mi mamá nunca he sentido nada... O sea, sé que está porque veo las señales claras, pero nunca me ha tocado eso de ‘un día yo caminando y sentí que me tocó el hombro’, no, desgraciadamente no”.