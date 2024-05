Gomita revela que regresa a trabajar a Televisa ¿Será participante de ‘La Casa de los Famosos México’?

Aracely Ordaz, mejor conocida en el mundo del espectáculo como Gomita, fue captada saliendo de las instalaciones de Televisa y reveló que regresará a la televisora de San Ángel con un gran proyecto.

La famosa aseguró estar contenta, ya que, según sus palabras, esperaba ser invitada a este proyecto desde hace muchos meses, por lo cual rechazó algunas ofertas de trabajo.

Ve: Tania Rincón confirma que ella pasó el teléfono del chef Mariano Sandoval, ¿para que entrara a ‘Hoy’?

Gomita no quiso dar muchos detalles sobre el nuevo proyecto que tendrá. Sin embargo, aseguró estar muy feliz por ser parte nuevamente de Televisa.

Gomita

“Rechacé muchos proyectos por este. Me siento agradecida porque Diosito me lo mandó, porque el universo me lo mandó y sé que le va a gustar mucho lo que voy a hacer. Eso espero”.