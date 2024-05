Tania Rincón confirma que ella pasó el teléfono del chef Mariano Sandoval, ¿para que entrara a ‘Hoy’?

¡Las sorpresas no terminan! La mañana de este martes 30 de abril, el chef Mariano Sandoval fue presentado en el programa “Hoy” y recibido entre abrazos por sus nuevos compañeros.

Checa: Christian Estrada arremete contra Clovis, lo llama “intenso” y le envía contundente mensaje

Fue el periodista de espectáculos Álex Kaffie quien reveló que el chef ya no formaría parte de las filas de TV Azteca. Además, aseguró que su gran amiga Tania Rincón fue la que “abogó” por él para que formara parte del matutino.

Recordemos que hace unos días, Sandoval anunció, a través de su cuenta de Instagram, que ya no formaría parte de ‘Venga la alegría’, luego de estar en el programa por más de una década.

En ese momento, el chef se mostró muy agradecido con la televisora de TV Azteca por la oportunidad que le había dado. Sin embargo, aseguró que su tiempo en dicha empresa había terminado.

Lee: Galilea Montijo vs Andrea Escalona ¡Pleitazo entre conductoras!

Tania Rincón ofreció una entrevista afuera de Televisa que compartió el reportero Edén Dorantes, y ahí la conductora confirmó que ella fue la persona que proporcionó el contacto del chef Mariano.

La presentadora aseguró que el chef Mariano no solo es su amigo, sino que ya es su hermano, pues la relación creció mucho desde que estuvieron juntos en ‘Venga la alegría’.

Tania Rincón

“Fíjate que cuando yo me fui de ‘Venga la alegría’, una de las cosas, evidentemente más dolorosas, era ya no ver a mis compañeros. De las cosas que más me dolía era dejar a mis amigos. Mariano es más que mi amigo, es mi hermano, y finalmente nuestra relación creció y creció”.