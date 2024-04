LCDLF México ya está en pláticas con estos famosos que podrían entrar ¡a la segunda temporada!

EI próximo 21 de julio se estrenará la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’, el gran suceso de la televisión. Nuevamente estará encabezada por la exitosa productora Rosa María Noguerón y conducida por Galilea Montijo, en coconducción con Diego de Erice.

Mucho se ha especulado sobre el casting. Nombres van y vienen. Pero una fuente cercana a la producción del reality le dio a TVNotas los pormenores del estado de las negociaciones hasta el momento. También nos contó a quién tienen en la mira.

“Falta mucho para el estreno, pero ya están a tambor batiente con los preparativos. El rating de la primera temporada les pone la vara alta y el casting es fundamental para que vuelva a ser un éxito. Rosa María Noguerón se crece al reto para volver a dar resultados brillantes”. Fuente a TVNotas

“En el casting buscan abarcar todas las edades para llegar a todo público. Quieren tener todo pactado para finales de mayo”.

La casa de los famosos México / Telemundo

Ninel Conde, Arath de la Torre y Lorena Herrera son algunos nombres

“Aún no hay ningún contrato firmado, pero con algunos ya está prácticamente cerrada la negociación. Es el caso de Ninel Conde. Ella ya dio el sí. Solo esperemos que no surja ningún contratiempo. Ella estuvo en Big Brother VIP 3, pero ahí no lució ya que entró con su entonces novio, José Manuel Figueroa, y se la pasaban en pleitos de pareja. La idea es que ahora ‘El bombón asesino’ luzca en todo su esplendor”.

“Se ha hablado con Arath de la Torre, aunque no está del todo convencido. Es una excelente oportunidad para limpiar su imagen de los escándalos que lo han afectado. El es muy divertido. Estuvo en Big Brother VIP 2 y quedó en tercer lugar. Fue de los favoritos de la gente. Ojalá acepte”.

De Big Brother VIP 2 también se ha hablado con Lorena Herrera. “Ella sería la sensación, está muy vigente debido a Siempre reinas. El público la adora. Lo único malo es que aquí el encierro dura más y dice que no cree aguantar. Además de que se odia con Ninel Conde. Si logran convencerla, esa casa echaría chispas”.

Ninel Conde / Facebook: Ninel Conde

Las Perdidas podrían estar de nuevo representadas y entrarían amigos de los exhabitantes

“Quien también ya es seguro es Agus Fernández, el mejor amigo de Nicola. En Las estrellas bailan en Hoy arrasaba en las votaciones. Podría ser de los favoritos y hasta ganar. Es muy carismático y ya trabajó con Rosa María en Guerreros”.

“Se encuentran haciendo estudios con la gente y una de las personalidades que apoyan totalmente es Daniela Parra. La quieren mucho. Empatizan con ella por el tema de su papá. Es una chica que inspira mucha nobleza. Si logra entrar, también sería una de las candidatas a ganar”

“De ‘las Perdidas’ se habló con Paola Suárez y Kimberly que, como ustedes publicaron, desea entrar con su marido. La idea es que solo esté una de ellas, no las dos. De la comunidad LGBT buscan tener a Kunno o a Ricardo Peralta”.

“Tras el éxito de Sergio Mayer, Poncho de Nigris y Emilio Osorio, han pensado en meter a sus familiares, como Mori, pero él es muy reservado. Aldo de Nigris jr., sobrino de Poncho, es guapo y fitness. Romina Marcos tiene una actitud bastante desenfadada como su madre, Niurka”

“Para el perfil de madre de familia, como era Raquel Bigorra, han pensado en Michelle Vieth que encajaría muy bien”.

Personajes polémicos están en la lista de celebridades que participarían.

Otros nombres que suenan: “Eleazar Gómez, pero con él se está analizando cómo lo recibiría la audiencia tras el escándalo que vivió y lo llevó a la cárcel. Mauricio Mancera es muy divertido. Adrián di Monte es todo un galanazo y muy competitivo, ganó Reto 4 elementos.

A Mauricio Garza, conductor de después de las galas, sería padre verlo dentro. Macky González divide muchas opiniones, pero en Exatlón México se hizo de una gran cantidad de fans. A Mariana Botas el público la conoce desde niña y ahora, con Envinadas está muy vigente”.

“La verdad es que están muy interesantes todas estas negociaciones. Son muchos nombres, muchas posibilidades. Hay demasiada expectativa. Lo padre es que en redes la gente también está haciendo campaña por sus favoritos. De todo eso está consciente la productora que atiende todos los comentarios y ya veremos qué pasa”. Fuente a TVNotas

“Las siguientes semanas serán cruciales para la elección definitiva. Se pueden confirmar o caer estos nombres o agregar otros, pero esto es un adelanto exclusivo de lo que hasta el momento se está viviendo para conformar el programa número uno de la televisión”, finalizó.

