Laura Bozzo y el Rey Grupero protagonizan un beso en MasterChef Celebrity, ¿el amor está en el aire?

Laura Bozzo se ha convertido en una de las participantes más polémicas de MasterChef celebrity. sin duda, es una de las famosas que más contenido aporta al reality.

Este domingo no fue la excepción, cuando Ferka y Litzie fueron las encargadas de armar los equipos y a la peruana le tocó cocinar con el Rey Grupero para uno de los desafíos. Esto sin duda molestó a Laura, quien se declaró enemiga de Ferka tras haber armado su equipo y hasta le advirtió que si quería sacarla del reality no lo iba a lograr porque ella sí sabía cocinar.

Laura bozzo enojada / Captura de pantalla Masterchef celebrity

¿Por qué a Laura Bozzo le molestó quedar en equipo con el Rey Grupero?

La peruana, quien ha demostrado que tiene un buen sazón y ha sorprendido a los chefs con algunos de sus platillos, no quería estar con Rey Grupero, debido a que el influencer es uno de los más inexpertos en la cocina. Si bien es cierto que el famoso está aprendiendo y le echa todas las ganas, no es precisamente el más conocedor, y Laura estalla cada vez que la ponen con alguien que ella considera que no sabe cocinar.

Para variar, a la hora de elegir los ingredientes, Rey grupero eligió papa, camote y langostinos, lo cual también indignó a Laura Bozzo, quien aseguró que no iba a cocinar con dichos ingredientes. Tras un fuerte berrinche, la peruana se animó a cocinar junto a Rey Grupero.

Laura Bozzo protagoniza romántico momento con el Rey grupero

Para su sorpresa, Laura Bozzo y el Rey Grupero hicieron un gran equipo y deleitaron a los chefs con unos exquisitos langostinos que fueron alabados por los jueces. Laura pidió disculpas a Ferka y a Litzy por haber declarado su enemistad. También se disculpó con el Rey Grupero y reconoció que lo había hecho muy bien.

Laura Bozzo y el Rey Grupero celebraron su logro y hasta le cambiaron el nombre a su platillo por “El langostino enamorado”. Por ende, los participantes de la cocina más famosa de México pidieron un beso y la peruana y el influencer se dieron un beso de piquito para festejar y complacer a los presentes.

Laura Bozzo y Rey Grupero en Masterchef Celebrity / Captura de pantalla Masterchef celebrity

“La voy a agarrar de mi sug4r mommy”, dijo el Rey Grupero entre risas. Cabe señalar que este logro los salvó de la eliminación y los llevó al balcón librando el reto de eliminación, en la cual M’Balia fue la participante que se vio obligada a dejar la competencia tras no superar el reto.

