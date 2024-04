Hugo Catalán confiesa que fue 4c0s4d0 por un ejecutivo de una televisora: “Me sentí invadido, con miedo”

Hugo Catalán (42 años) habla sobre el acoso s3xu4l a actores y nos confiesa: “Sí hay abuso de poder en el medio. Hay que tratar de que no exista. A mí me acosó el ejecutivo de una televisora. Fue alguien que tuvo una muerte muy trágica”.

“Yo estudié en el CEFAC. Ahí me llegó a dar un beso. Me iba a despedir de él y en eso me dio un jalón y me plantó un pico. Me quedé asustado. Solo le dije: ‘No hagas eso’. Conmigo fue eso nada más. Yo creo que con otros fueron más cosas. Me espanté. Tenía veinte años. No sabía cómo reaccionar”, expresó.

Y añadió: “En la actualidad sería diferente. Hubiera denunciado. Esa vez, me sentí invadido, con miedo, sin saber qué hacer. De repente pensé: ¿Esto es así? ¿Es la normalidad de la carrera? ¿Uno tiene que ‘aflojar’ o de qué se trata?”

El actor habla sobre la presión en el medio artístico: “No me ha tocado que un director de casting me acose, pero hay otro tipo de presión. Hacen sus grupos de favoritos, de fiestas. Organizan sus cursos. Hay conflicto de interés, de decir: ‘¿Si no tomo tu curso no me vas a llamar?’ Es delicado. Es bueno que se hable”.

“Lo que me pasó no sabía ni cómo decirlo. En esa época esto no se hablaba. Ahora lo cuento para que los chicos no se apendej3n. Se va a luchar levantando la voz. Aniquilando al acosador. Tampoco se vale que se haga para darse publicidad. Es una línea muy delicada. Por eso se debe hablar”, indicó.

Hugo Catalán habla de su personaje en ‘El amor no tiene receta’

Sobre su personaje (“Fermín”) en ‘El amor no tiene receta’, señaló: “Es muy padre trabajar con Claudia Martín (su novia) en la misma novela. Aunque salga de pareja de otro actor (Daniel Elbittar). Creo que así ella puede hacer mejor su trabajo y yo el mío. Si fuéramos pareja en la novela, sería un reto mayor porque se podrían mezclar más las cosas. Como que, de repente, le hablas feo en la historia y se puede confundir”.

Hugo Catalán habla de su relación con Claudia Martín

Hugo es pareja de Claudia desde finales de 2021. No están casados, pero ya casi viven juntos. Ninguno había pensado en matrimonio, pero a raíz de la muerte de Nicandro Díaz y de conocer la historia de Mariana Robles (la última pareja del productor, que no pudo realizar ningún trámite por no tener una relación oficial con él), han pensado en llevar su relación al siguiente nivel.

“Puede decirse que ya vivimos juntos. De repente se me cruzan ideas, de decir: ‘Nos casamos este fin de semana’. Hace poco vi el caso del productor (Nicandro Díaz) que murió. Que estaba en Cozumel con su novia y ella no pudo tomar decisiones porque no era su familiar. Oficialmente no tienes derechos. Entonces creo que es importante, cuando tienes una pareja, estar casados para ese tipo de cosas”, indicó.

Por último, señaló que tiene un hijo de 18 años y que, si siguen las cosas con Claudia como hasta ahora, seguramente en algún momento tomarán la decisión de tener un bebé.

¿Quién es Hugo Catalán?

Ha destacado en importantes películas como Corazón de melón, Así del precipicio, Caótica Ana, Clandestinos, Cuatro lunas, Yo soy la felicidad de este mundo, entre otras.Lo vimos en las telenovelas Tanto amor, Destino, Huérfanas, Pobre diabla y en los unitarios Lo que callamos las mujeres y La vida es una canción.

Ha hecho series como Señora Acero, La casa de las flores, Falsa Identidad, Amarres y El juego de las llaves.

Actualmente lo vemos en El amor no tiene receta, dando vida a “Fermín”.

