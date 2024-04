Belinda comparte adelanto de su colaboración con Natanael Cano: ¿nueva tiradera para un ex?

Tras el éxito de su sencillo ‘Cactus’, Belinda consiente a sus fanáticos con el adelanto de una nueva canción. Se trata de otro corrido tumbado, o ‘coquette’ como ella lo llama, junto a Natanael Cano.

Por medio de redes sociales, la intérprete de ‘Egoísta’ lanzó un avance de ‘300 noches’, el tema que unirá a la cantante pop y al llamado ‘Rey de los corridos tumbados’.

En el clip, se puede ver a Natanael y Belinda en un estudio de grabación trabajando en esta ansiada colaboración: “Ya falta poco @natanael_cano #300noches”, se puede leer en la publicación.

A lo largo del video de casi un minuto, se observa la gran química que tienen al trabajar juntos, pues Beli lo felicita constantemente y él le asegura que tomó una gran decisión al escogerlo para su próximo lanzamiento.

¿Qué dice la nueva canción de Belinda?

Todo parece indicar que será una canción de desamor, pues parte de la letra dice: “Aún recuerdo como lo hacíamos y amanecíamos siempre abrazados. Andar contigo era como si Santa Claus me trajera el 23 el regalo. 300 noches han pasado”

Por otra parte, se puede escuchar a Natanael Cano cantar: “No puedo seguir siendo el rey, si esta reina a mi lado”.

El post cuenta con miles de reacciones y comentarios de internautas que, pese a estar sorprendidos por este dueto, han mostrado su emoción por escuchar esta colaboración.

“Nunca imaginé a Belinda conviviendo con Nata”, “La canción del año”, “Ganando como siempre”, “A mí no me importa si ahora trae ese género, es ‘Santa Belinda’ y la queso”, “Corridos coquette. Me encanta ese estilo”, señalaron algunos usuarios.

Belinda foto en la playa / Instagram: @belindapop

¿Será una nueva tiradera para un ex?

Por lo que se puede apreciar en el adelanto, muchos internautas dicen que todo apuntaría a que, al igual que ‘Cactus’, ‘300 noches’ será una nueva canción dedicada a Christian Nodal. Recordemos que, tanto el video musical como la letra, ‘Cactus’ estuvo plagada de “tiraderas”.

Belinda y el intérprete de ‘Adiós amor’ tuvieron una relación de dos años. Los cantantes comenzaron su noviazgo en 2020 y todo parecía ir viento en popa. Incluso, planeaban casarse en algún momento. Sin embargo, a principios del 2022 anunciaron su ruptura definitiva.

Belinda se toma una selfie / Instagram:@belindapop

Belinda reveló que su próximo material discográfico incluiría canciones que harían referencia a sus relaciones pasadas, aunque no dijo cuál o cuáles en particular, por lo que los fans especulan a quién iríra dirigido cada tema.

