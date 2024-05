Excompañera de Clara Chía revela cómo comenzó su relación con Gerard Piqué

Hace casi dos años desde que el exfutbolista y Shakira anunciaron su ruptura, seguida por rumores sobre la infidelidad de Piqué con Clara Chía. A pesar de esto, hay escasa información sobre los detalles de cómo se encontraron y cómo evolucionó su relación.

Recientemente, un video compartido en TikTok ha arrojado algo de luz sobre el comienzo de su relación.

Supuesta excompañera de trabajo revela cómo Clara Chía conoció a Piqué

El video de TikTok, con casi medio millón de reproducciones, presenta el testimonio de Stella Jou, quien relata haber trabajado en el mismo bar en Barcelona donde también laboraría Clara Chía. Stella menciona que el establecimiento era frecuentado por varias personalidades, incluyendo destacados futbolistas como Gerard Piqué, quien era un cliente habitual.

Checa: ¡Tania Rincón como nunca! habla de su divorcio y de su actual pareja: “Nunca hubo un tercero en discordia”

Medios españoles confirmaron que Gerard Piqué y Clara Chía no vivirán en la polémica casa / Instagram: Gerard Piqué

“Cuando comencé a trabajar allí, mi compañera era Clara. Si os soy sincera, al principio, no tenía ni idea de que por ahí se movía ese tipo de gente. Yo nunca he sido muy fanática, entonces no tenía ni idea de que cada noche, en ese bar, era encontrarse constantemente con futbolistas, cantantes, gente muy famosa”, comentó la tiktoker.

Clara Chía tenía novio, dice tiktoker

Stella Jou dijo que Clara Chía, su presunta excolega laboral, como una persona amigable pero con quien no tenía una relación cercana. Aunque no interactuaban mucho, Stella observó que Clara mantenía una buena relación con los propietarios del bar donde trabajaban. Stella también notó la proximidad entre Clara y Piqué, pero nunca sospechó que hubiera algo más, ya que Clara tenía una relación estable con su novio en ese momento.

“Clara tenía novio, yo lo conocía y venía muchísimo al bar de copas en el que trabajábamos. Más tarde nos hicimos compis de barra, teníamos el mismo horario, veía que tenía buena relación con Piqué, pero ella tenía su novio ”. Stella Jou

Por lo tanto, encontró extraño cuando de repente apareció un hombre usando un pasamontañas, que cubría parte de su rostro. Cuando se quitó la capucha, Stella se dio cuenta de que era Piqué, lo que confirmó la estrecha relación entre él y Clara. Según su observación, Clara solía quedarse hasta tarde en la barra, que era un lugar frecuentado por personas famosas. Al enterarse del romance entre ellos, todo comenzó a encajar perfectamente para Stella.

Checa: Gomita revela que regresa a trabajar a Televisa ¿Será participante de ‘La Casa de los Famosos México’?

“Yo me asusté y pensé ¡qué miedo porque dejan entrar a alguien con pasamontañas!, pero cuando se acercó a la barra y se lo quito, era Gerard Piqué y venía a saludar a Clara Chía, pero pensé que era normal, para no ser reconocido. Sabía que se llevaba muy bien con Clara, no me extraño pero después, cuando me enteré vi que todo tenía sentido”.

Checa: Galilea Montijo vs Andrea Escalona ¡Pleitazo entre conductoras!