¡Tania Rincón como nunca! habla de su divorcio y de su actual pareja: “Nunca hubo un tercero en discordia”

Nos encontramos a la conductora del programa Hoy, Tania Rincón, que llegaba al concierto de Madonna el pasado viernes. Iba acompañada de su novio Pedro Pereira. En exclusiva y por primera vez aclaró los rumores de infidelidad que envuelven su divorcio con Daniel Pérez. Además, habla de su noviazgo con el productor de deportes.

Aseguró que es mentira que haya comenzado su relación cuando aún estaba con su anterior pareja:

“Ha sido una aventura padre conocernos en diferentes ambientes como conciertos, cine, e involucrarlo en las cosas que me gustan. Estamos en ese proceso de conocer a su gente, a sus amigos y él a mis Tania Rincón

Se rumora que se conocieron durante la cobertura del Mundial de Rusia en 2018: “Nos conocemos desde hace dos años y nos hemos visto porque estamos en la misma empresa. Hago cosas para TuDN y a veces coincidíamos. La cobertura de Rusia 2018 me tocó realizarla para otro canal. Ahí no nos conocíamos”.

¡Para en seco los rumores de una infidelidad a su exesposo!

Sobre los rumores que hablan de una supuesta infidelidad de su ex: “A mí me toca siempre aguantar esas cosas. Es parte de mi chamba por ser figura pública. La relación que tuve con Dany (el papá de sus hijos) fue de mucho respeto y de mucha confianza. Llegó a su fin en el momento que nos dimos cuenta de que el amor se había transformado”.

“Nunca hubo un tercero en discordia. Lo quiero dejar claro. Nunca hubo infidelidad. Dany y yo siempre tuvimos claro que nuestra relación evolucionó hasta otro punto”. Tania Rincón

Aclaró tajante que no inició su relación con Pedro cuando ambos aún estaban con sus exparejas: “Pedro y yo hemos tenido una relación laboral. Sigo teniendo trabajo en Televisa Deportes y nos toca coincidir, pero solo ha sido eso. Hace seis meses comenzamos nuestra relación”.

Sobre las especulaciones de que Tania conocía a la exesposa de Pedro, y que tenían una amistad aclaró: “La verdad no. No la conozco. No tengo el gusto de conocerla. Merece todo mi respeto porque forma parte importante de la vida de Pedro”.

Comentó que en ningún momento pidio a Pedro dar a conocer su relación hasta que se divorciaran: “Mi divorcio está firmado desde hace mucho tiempo. Jamás lo haría. Yo no soy quién para pedirle algo así a Pedro. No me meto en la relación con su exesposa, ni él se mete en la mía con Dany”.

Pedro compartió que siente admiración por Tania: “La admiro muchísimo. Primero como profesional. Es una persona puntual, disciplinada. Me ha enseñado muchas cosas y estoy muy feliz con ella”.

Instagram

Tania Rincón y Pedro Pereira ¿tienen planes de boda?

Le preguntamos a Tania si le pediría a Pedro que se casen: “En este momento vivimos algo increíble. Lo admiro mucho. Esta revolución que venimos creando las mujeres está padrísima y algún día lo podría sorprender. Aplaudo mucho eso. Me encanta que las mujeres tengamos la iniciativa, y si es un sentimiento mutuo, ¿por qué no?”, concluyó.

Pedro Pereira

/ Instagram: @pedropereyraf

