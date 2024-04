Lolita Cortés aclara que Wendy Guevara es una celebridad y no artista; ella responde ¿Hay tiro?

En un reciente encuentro con la prensa, Lolita Cortés fue cuestionada sobre las nuevas personalidades que han surgido en el internet, entre ellas, la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos México, Wendy Guevara.

La actriz no dudó en dar su opinión acerca del ascenso a la fama que ha tenido la influencer, lo cual causó gran controversia entre el público.

Lolita posando para la cámara sonriendo a la cámara / Facebook: La Academia

Lolita Cortés confiesa que Wendy Guevara no es una artista.

Un reportero le preguntó a la apodada “la Juez de hierro” su opinión sobre la evolución y crecimiento que ha tenido Wendy Guevara en los últimos meses, ya que recientemente subió al escenario con Madonna.

“¿Pero cuál evolución y crecimiento? No, a ver, hay que saber diferenciar. Hay celebridades y hay artistas”. Lolita Cortés

La actriz explicó a qué se refería con ese comentario, pues aseguró que mucha gente lo podría tomar a mal. Sin embargo, para ella existe una gran diferencia entre celebridad y artista.

Lolita Cortés “La celebridad no necesita tener talento. Es famosa. El artista no necesita ser famoso. El artista comunica, crea, estudia. Se presenta a tiempo. Tiene disciplina y a veces vivimos de dos pesos, pero subir al escenario nos da de comer”.

“Wendy Guevara es celebridad en este caso”, se escucha decir a un reportero, a lo que Lolita Cortés responde: “Por supuesto”.

Finalmente, le preguntaron si le gustaría trabajar con Wendy Guevara en un futuro:

“Pero es que yo ni siquiera sé qué hace. Nunca la he visto. Solo vi lo de ‘perdidas, perdidas, perdidas’. Eso es todo. Entonces, sorry, no tengo nada en contra de ella. No la conozco”.

Wendy Guevara reacciona a las declaraciones de Lolita Cortés

Dichas declaraciones que dio Lolita Cortés llegaron a los oídos de Wendy Guevara, quien a través de un live le respondió a la jueza.

“Lolita Cortés que habló mal de ti… No, no habló mal de mí, y la verdad, la señora sí tiene razón. Ahí yo sí estoy de acuerdo con ella”. Wendy Guevara

La influencer admitió que no es una persona preparada para dicha profesión, aunque aseguró que podría hacerlo.

Wendy Guevara “Yo no soy una artista porque yo no me he preparado para, pues, como para actuar o así, pero eso no quiere decir que no me pueda preparar, pero es lo que dijo. Es artista y celebridad y son dos cosas muy distintas”.

Wendy Guevara pidió no hacer más polémica al respecto, ya que aseguró estar de acuerdo con las palabras de Lolita, las cuales las tomó de la mejor manera.

“Entonces sí estoy de acuerdo con Lolita Cortés y ya pero no, no van a hacer chismes ni van a hacer que me pelee ni que diga cosas”. Wendy Guevara

Mira aquí las declaraciones de Wendy Guevara: