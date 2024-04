Kate Middleton y el príncipe William revelan inédita foto de su boda para celebrar su aniversario

Sin duda alguna, el matrimonio entre Kate Middleton y el príncipe William ha sido uno de los más queridos y populares dentro de la monarquía británica. Los príncipes de Gales cumplieron 13 años de casados.

A lo largo de este tiempo, Kate y William han enfrentado muchos obstáculos, siendo el cáncer de ella el más reciente. Recordemos que Middleton reveló a finales de marzo que le habían diagnosticado esta enfermedad, por lo que actualmente se encuentra bajo tratamiento de quimioterapia.

Pese a esta complicada situación, la pareja decidió celebrar su aniversario de casados compartiendo una foto inédita de su boda.

En dicha imagen publicada, a través de Instagram, se ve a Kate sonriendo mientras sostiene un ramo de lirios de los valles, la flor favorita de la fallecida reina Isabel II.

También se observa a Middleton luciendo su elegante vestido blanco de encaje diseñado por Sarah Burton para Alexander McQueen y la icónica tiara Cartier Halo de la reina Isabel II.

Por otra parte, el príncipe William porta un traje muy diferente al que usó en la ceremonia. En la fotografía, se le ve con el uniforme de gala de los Blues and Royals, el mismo que usó su hermano menor, Harry, en su boda con Meghan Markle, en mayo de 2019.

"¡Hoy hace 13 años!”, se lee en la publicación compartida desde la cuenta oficial de @The Prince and Princess of Wales.

William y Kate: una historia de amor en medio de la polémica

El príncipe William y Kate Middleton se conocieron en 2001, cuando ambos estudiaban en la Universidad de St. Andrews en Escocia. Tras varios años de noviazgo, la pareja se casó el 29 de abril de 2011, en una majestuosa ceremonia en Abadía de Westminster.

El evento fue televisado a nivel nacional y millones de personas pudieron ser testigos de la unión y la procesión nupcial de la pareja en las calles de Londres. Después de la boda, tuvieron tres hijos y actualmente tienen el título de príncipes de Gales.

Pese a lo fuerte de su amor, Kate y William también han estado envueltos en escándalos. En su momento, se dijo que el hijo de Lady Di le había sido infiel a su esposa. También estuvieron en controversia por las declaraciones que dio su hermano menor Harry en su libro.

