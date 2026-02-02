Mamá de famosa conductora de importante matutino desaparece y enciende alerta policial ¿Fue un crimen?

Hace unas semanas, la actriz mexicana Anabel Ferreira pidió ayuda pública para localizar a una adolescente desaparecida; por fortuna, la joven regresó a casa sana y salva. Ahora, la industria del entretenimiento vuelve a sacudirse con un caso aún más inquietante: la desaparición de la mamá de una de las conductoras más conocidas de la televisión encendió las alertas, no solo dentro de su familia, sino también entre las autoridades, que ya investigan lo ocurrido como un posible delito.

Lo que al inicio parecía una ausencia preocupante se transformó rápidamente en un caso policial grave, después de que los agentes que ingresaron a la vivienda de la mujer encontraran lo que describieron como “circunstancias preocupantes”.

Mira: Famosa conductora cambia “Venga la alegría” por “Hoy”, así fue el anuncio: ¿De quién se trata?

Desaparición / IA

¿Quién es Savannah Guthrie, la conductora de “Today” que reportó la desaparición de su mamá Nancy Guthrie?

La conductora que rompió el silencio es Savannah Guthrie, una de las figuras más reconocidas del programa matutino “Today” de NBC, rostro habitual de la televisión en Estados Unidos y referente del periodismo televisivo.

Tras conocerse la desaparición de su madre, la presentadora emitió un comunicado que fue difundido durante la transmisión del programa, al cual ella no asistió. En el mensaje expresó la preocupación familiar y pidió apoyo:

Savannah Guthrie “En nombre de nuestra familia, quiero agradecer a todos por sus pensamientos, oraciones y mensajes de apoyo. En este momento, nuestra prioridad es el regreso sano y salvo de nuestra querida madre”.

Además, solicitó que cualquier dato que ayude a localizarla sea reportado a las autoridades del condado de Pima.

Mira: Conductora curvy de TV reaparece con cambio de imagen; ¿es ella? Redes reaccionan | FOTOS

¿Cuándo desapareció Nancy Guthrie, mamá de Savannah Guthrie, y dónde fue vista por última vez?

De acuerdo con la información oficial, Nancy Guthrie, de 84 años, fue vista por última vez en su residencia en Arizona, cerca de East Skyline Drive y North Campbell Avenue, alrededor de las 9:30 de la noche del sábado 31 de enero.

La familia notó algo extraño cuando la mujer no acudió a la iglesia al día siguiente, por lo que un familiar llamó al 911 al mediodía del domingo 1 de febrero para reportar su desaparición.

Desde ese momento comenzó un operativo de búsqueda que incluyó perros de rescate, vigilancia aérea y revisión de zonas cercanas. El problema es que, según las autoridades, Nancy tiene movilidad muy limitada y depende de medicación diaria para sobrevivir, lo que agrava la urgencia.

Lee: Marta Guzmán se somete a prueba de cáncer tras desafortunado diagnóstico del pasado ¿Volvió la enfermedad?

¿Por qué la desaparición de la mamá de Savannah Guthrie es investigada como delito y posible escena del crimen?

El giro alarmante ocurrió cuando la Policía ingresó a la vivienda de la mujer. El jefe policial del condado de Pima, Chris Nanos, fue claro al explicar que lo encontrado cambió el rumbo de la investigación.

Primero habló de “circunstancias preocupantes”, pero después fue más directo:

Jefe policial del condado de Pima, Chris Nanos “Ahora, tras procesar la escena del crimen, creemos que, efectivamente, se trata de una escena del crimen, que efectivamente se ha cometido un delito, y pedimos la ayuda de la comunidad”.

También añadió un dato clave que refuerza la sospecha: “[Nancy] no se fue sola”, y explicó que “las circunstancias del lugar son sospechosas”.

Según el sheriff, Nancy es una mujer “muy aguda” mentalmente y “no es alguien que simplemente se alejó”, especialmente considerando su edad y limitaciones físicas.

Mira: Kristal Silva se prueba su vestido de Miss Universo 2016 y ¿ya no le cierra?: “Diez años no pasan en vano”

¿Qué ha dicho la Policía del condado de Pima sobre la investigación y la salud de Nancy Guthrie?

Las autoridades confirmaron que Nancy no goza de buena salud física y que está sin su medicamento diario, el cual es vital para su supervivencia. Esto ha elevado el nivel de urgencia del caso.

El jefe policial reveló que ya tienen el teléfono celular de la adulta mayor y que será analizado en busca de pistas. Además, pidió a la comunidad revisar cámaras de seguridad domiciliarias que pudieran haber captado movimientos sospechosos.

Nanos insistió en que en la casa “vimos algunas cosas que nos preocuparon” y subrayó que la mujer tiene movilidad muy limitada, lo que reduce la posibilidad de que se haya ido por voluntad propia o sin ayuda.

Mientras la búsqueda continúa, la familia vive horas de angustia, con la esperanza de que Nancy aparezca con vida.