Conductora curvy de TV reaparece con cambio de imagen; ¿es ella? Redes reaccionan | FOTOS

Una actriz y figura de los reality shows de TV Azteca llamó la atención tras compartir una nueva imagen que marcó un cambio visible en su apariencia. La publicación generó reacciones entre sus seguidores y abrió conversación en redes sociales sobre esta transformación. En esta nota te contamos de quién se trata y cómo fue recibida esta nueva imagen por sus fans.

¿Qué actriz tiene una nueva imagen?

Curvy Zelma, figura conocida del entretenimiento y los reality shows, compartió recientemente una nueva imagen que mostró un cambio visible en su apariencia. La publicación se difundió en redes sociales y llamó la atención de usuarios que siguen de cerca su trayectoria pública.

El cambio generó conversación entre sus seguidores, quienes reaccionaron a la imagen compartida sin que la actriz ofreciera mayores detalles al respecto. En esta nota te contamos qué mostró Curvy Zelma y cómo fue recibida esta nueva imagen.

Curvy Zelma reaparece con imagen distinta y divide opiniones en redes. / Foto: Redes sociales

¿Qué se hizo Curvy Zelma?

Curvy Zelma publicó una serie de fotos donde observa una disminución de peso y cambios en su rostro, lo que generó conversación inmediata en redes sociales. Las fotografías y videos compartidos provocaron múltiples reacciones entre usuarios que siguen su trayectoria, quienes señalaron que su apariencia lucía distinta a la que acostumbraban ver.

A partir de esta reaparición, surgieron comentarios que especularon sobre el posible uso de Ozempic, aunque la creadora de contenido no ha respondido a esto. Este medicamento es un fármaco inyectable de venta con receta que contiene semaglutida y está indicado principalmente para mejorar el control glucémico en adultos con diabetes mellitus tipo 2, en conjunto con dieta y ejercicio.

De acuerdo con información de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), en los últimos años Ozempic ganó visibilidad por su efecto en la reducción del apetito y la absorción de glucosa, lo que ha llevado a que sea asociado con la pérdida de peso. No obstante, existe una versión del medicamento aprobada por la FDA específicamente para el manejo del sobrepeso y la obesidad, y su uso en personas sanas sin supervisión médica representa un riesgo.

Mientras Curvy Zelma no hizo declaraciones sobre los cambios en su imagen ni sobre el uso de algún tratamiento, los comentarios en redes sociales continuaron acumulándose tras su publicación:



“¿Curvy, estás con Ozempic?”

“Pensé que no era ella, ¿por qué se ve tan distinta?”

“Comprobado, todas queremos ser delgadas, solo que mientras se nos complica decimos que así ‘somos felices’”

“Aquí el claro ejemplo de que todas aman ser ‘curvys’ hasta que pueden adelgazar”

“No me digan que mi curvy ya es Ozempic”

“¡Caray! ¿Y ahora? ¿Ya no es Curvy Zelma?”

“No la conocía, tuve que ver el nombre para ver quién era, parece otra”

“Mana… bajaste muchísimo y te ves increíble”.

Así fue el cambio de imagen de la conductora Curvy Zelma que dio de qué hablar. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Curvy Zelma?

Zelma Cherem, conocida públicamente como Curvy Zelma, nació el 2 de agosto de 1991 en la Ciudad de México. Desde joven se formó en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, con el objetivo de desarrollarse profesionalmente en la televisión y la actuación.

Como actriz, participó en producciones unitarias como La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, donde comenzó a construir su trayectoria en la pantalla chica. Su proyección a un público más amplio ocurrió tras su participación en Survivor México, reality show de TV Azteca que le dio mayor visibilidad dentro del entretenimiento nacional.

En 2020, durante la contingencia sanitaria por Covid-19, Curvy Zelma se integró al programa Venga la alegría como conductora suplente, en un contexto marcado por ajustes en la producción televisiva. Paralelamente, mantiene una presencia constante en redes sociales, donde comparte aspectos de su trabajo y fragmentos de su vida cotidiana, consolidando así su comunicación directa con el público.

