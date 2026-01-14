Curvy Zelma de luto; anuncia la triste pérdida de un querido miembro de su familia:"Te amaremos”

Curvy Zelma, exparticipante de “Los 50" y “Top Chef VIP de Telemundo”, arranca el año con una triste noticia: la pérdida de un miembro muy querido de su familia, la señora Linda Cherem Kanan, su querida abuela. La también modelo compartió un sentido mensaje y algunas fotografías en honor a su abuela.

En las postales compartidas se aprecian fotos de su abuela junto a ella, un video de su familiar acostada en una cama diciendo una frase en inglés: “Don’t worry, be happy” y otras fotografías antiguas donde Curvy presume los encantos de su abuela y de dónde heredó su belleza: una mujer atractiva, de ojos grandes, color azul y mirada profunda.

Mira: Curvy Zelma contra Fernando Alonso: “Comentó que quedarse conmigo por gorda iba a ser una complicación”

Curvy Zema despide a querido miembro de su familia / Ventaneando captura de pantalla

¿De qué murió la abuela de Curvy Zelma?

Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte de la abuela de Curvy Zelma.

Lo que sí se sabe es que la conductora mantenía una relación muy cercana con ella. Por las imágenes compartidas, se puede ver que su abuela ya requería oxígeno, aunque no se ha confirmado si padecía alguna enfermedad o condición específica. Linda Cherem Kanan murió a los 99 años.

“Descansa en paz abuelita linda.Te amaremos y recordaremos con mucha admiración. Casi 100 años de vida. 1926-2026”, escribió Curvy Zelma en su cuenta de Instagram en honor a su abuelita.

Checa: Curvy Zelma desafía los estereotipos y presume ¡"La belleza de existir y dejar marcas en el paso”!

Curvy Zema despide a querido miembro de su familia / Redes sociales

¿Quién es Curvy Zelma, conductora que anunció la muerte de su abuela?

Curvy Zelma es el nombre artístico de Zelma Cherem, una personalidad mexicana conocida por su activismo en favor de la positividad corporal y la inclusión de cuerpos de talla grande en la televisión y redes sociales.

Nació el 2 de agosto de 1991 en la Ciudad de México, y desde joven mostró interés por el mundo del entretenimiento, construyendo una carrera que combina actuación, música, reality shows y conducción de televisión.

Desde sus inicios, Zelma estudió actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, y participó en varios programas.

¿En qué producciones ha participado Curvy Zelma, conductora que perdió a su abuela?

Mira: Curvy Zelma pensó en quitarse la vida por la presión que sentía por estar delgada

Curvy Zema despide a querido miembro de su familia / Redes sociales

Su participación en reality shows la ha colocado en el ojo público, destacando su versatilidad y carisma. Entre sus proyectos más importantes se encuentran:



“Buscando a Timbiriche” (2006, TV)

“Este es mi estilo” (2019, TV Azteca, ganadora de la segunda temporada)

“Survivor México” (2020, TV Azteca)

“Los 50" (2024, Telemundo)

“Top Chef VIP” (2025)

Además de actuar y participar en reality shows, Curvy Zelma ha trabajado como conductora, incluyendo:



“La rueda de la suerte” junto a Rafa Mercadante (TV Azteca)

“Venga la alegría”

Fuera de la pantalla, es una activa influencer y defensora del body positivity, con presencia en Instagram, X, TikTok y Facebook.

También es emprendedora, con su línea de ropa interior para tallas grandes llamada “Curvy Fajas”, y ha incursionado en la música con un EP en 2018 y el sencillo “Amigo” en 2017.

Mira: Curvy Zelma pensó en quitarse la vida por la presión que sentía por estar delgada