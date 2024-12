Curvy Zelma contra Fernando Alonso: “Comentó que quedarse conmigo por gorda iba a ser una complicación”

Hace unos días terminó el reality ‘Los 50' de Telemundo y dos de los concursantes más populares fueron Curvy Zelma y Fernando Alonso. La primera por su simpatía, y el segundo, por sus polémicas.

Sobre su experiencia en este reality, Curvy contó a TVNotas: “Me encantó el proyecto. Mis compañeros siempre votaban en positivo para que me quedara”.

Pero no todo fue bueno, reveló: “Qué mal me cae Fer Alonso. Qué bárbaro. Me cae fatal. Es una persona complicada, desleal y traicionera. Yo creí que iba a ser diferente, y me di cuenta de la calaña de persona”.

Checa: Curvy Zelma desafía los estereotipos y presume ¡"La belleza de existir y dejar marcas en el paso”!

Curvy Zelma en Los 50 / Instagram

Curvy Zelma explota contra Fernando Alonso por comentarios sobre su cuerpo y le manda mensaje

La querida Curvy explicó: “Cuando regresé de una de las eliminaciones, de las que él ya no volvió, mis compañeros me dijeron que él había comentado que, a la larga, quedarse conmigo iba a ser una complicación por gorda. Que por mi peso no iba a dar puntos. Entonces, nada más para decirle que yo lo saqué. Esta gorda da para mucho”.

¿Te lastimó que se metiera con tu físico? “Me parece muy tonto. Muy bajo. Para mí nunca ha sido una limitante ser una persona curvy o gorda. A mí me da igual. Yo entro con todo, y salí con amistades bonitas. Y me fui con gente que me quiere, a diferencia de él, que no está en nuestros chats ni lo invitan a nuestros viajes. Él estará muy bueno, aunque ya ni tanto (risas)”.

¿Lo conocías de antes? “Sí, y me esperaba otra reacción de él. También sé, porque me ha contado nuestra compañera de reality Nahomi Mejía, que es transfóbico. No me consta. A mí no me dijo nada. Sin embargo, sé que hizo el comentario de que hombres compiten con hombres (refiriéndose a Nahomi). Me da flojera eso. Ya es 2024. La gente debe educar su mente. Abrir su corazón. Da idéntico si eres gay o no. Si eres trans, bi, gorda. Lo que sea. Mientras seas una gran persona, eso es lo que va a hablar bien de ti”.

Entérate: Curvy Zelma pensó en quitarse la vida por la presión que sentía por estar delgada

Nahomi fue una de las finalistas del reality y lo acusó de transfobia / Instagram

Curvy Zelma va a terapia y renueva su corazón

Curvy reveló en el reality que está alejada de su familia y comentó: “Este rechazo me marcó a ser insegura. A no tener las parejas indicadas. A generar miedos, depresión, ansiedad. Sentirme sola. Pensar que no soy lo suficientemente valiosa o amada como para que mis propios papás dijeran que me quieren”.

Por ello, Curvy va a terapia, y no le interesa tener un acercamiento con sus padres: “Con mi papá, como no viví con él, no tengo conexión. Trabajo para entender que (lo que él tiene) el alcoholismo es una enfermedad y es muy duro. Y yo decido cuidarme y protegerme a mí”.

Finalmente, nos dijo que se encuentra felizmente enamorada: “Tiene 42 años. No es del medio artístico. Es restaurantero. Llevamos 8 meses muy contentos”, finalizó.

Por si no lo viste: Aseguran que Curvy Zelma habría terminado a Erick Sandoval