¿Mariana Seoane anduvo con una persona menor que ella y hasta lo mantenía? Esto se sabe

Mariana Seoane ha estado en polémica por un comentario que hizo sobre el noviazgo entre Susana Zabaleta (60 años) y Ricardo Pérez (30 años). Es que, durante un reciente encuentro con la prensa, dijo: “¿Por qué a nosotras no nos pueden gustar los hombres más jóvenes? Pero yo no soy Susana Zabaleta, no mantengo a nadie”.

Las declaraciones de Seoane causaron muchas opiniones divididas en redes sociales. Si bien algunos la criticaron por “meterse en una relación ajena”, otros afirmaron que no había hecho más que decir “la verdad” sobre Susana y Ricardo.

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez / IG: @susanazabaleta / @sofiariveratorres

Te podría interesar: Susana Zabaleta ha perdido amistades ¡por su romance con Ricardo Pérez! “No estás andando con un casado”

¿Qué dijo Susana Zabaleta ante los comentarios de Mariana Seoane sobre su relación con Ricardo Pérez?

Luego de que se viralizaran las palabras de su colega, Susana Zabaleta compartió un video en el que no solo niega mantener a Ricardo Pérez, también aseguró que este último gana “cuatro veces más que ella”.

“No sabía yo del chisme. Ya después me enteré, que sí dijeron que yo mantenía a Ricardo. Digo yo: ‘Ay, Ricardo gana cuatro veces más que yo”, aseguró Susana.

También se dijo harta que existan mujeres que ataquen a otras, algo que considera “ochentero” y agradeció que las “nuevas generaciones” tengan otra perspectiva.

En respuesta a esto, Mariana le ofreció una disculpa a Zabaleta y aseguró que nunca fue su intención ofender su romance. También señaló que sus declaraciones fueron derivadas de un comentario que dio uno de los reporteros que la estaban entrevistando en ese momento.

Mariana Seoane “‘Mi equivocación fue repetir lo que uno de ustedes (reporteros) me dijo; que si yo mantendría a alguien como Susana Zabaleta a Ricardo. Yo repetí eso. Fue mi error y por eso pido una disculpa, pero yo no metí la cizaña’’

Mariana Seoane / Instagram

Checa: Susana Zabaleta ha perdido amistades ¡por su romance con Ricardo Pérez! “No estás andando con un casado”

¿Mariana Seoane fue novia de un hombre menor que ella y lo mantenía?

En la más reciente emisión en su canal de YouTube, la periodista Martha Figueroa recordó que, hasta hace algunos meses, Mariana Seoane se mostraba muy cercana a Fernando Alonso, actor de TV Azteca.

Si bien mencionó que, en ningún momento, la ‘Niña buena’ confirmó un noviazgo con Alonso, indicó que su unión era peculiar. Incluso, dejó ver que la celebridad lo ayudaba a conseguir trabajo.

Martha Figueroa “Andaba con él de arriba para abajo. Lo traía como promoviéndolo y presentándole gente, como queriéndolo acomodar. Ella se lleva con Dios, con el diablo y con todo mundo. Entonces quería acomodar a su amigo, pues eran amigobios, aminovios, novios, amigos con derechos. Nunca dijeron: ‘Es mi novio’, pero andaban ahí. Se daban sus besos”

Figueroa señaló que Fernando no había tenido proyectos el año pasado, por lo que todo apunta a que Mariana lo ayudaba económicamente. Sin embargo, la periodista mencionó que esta información no era precisa.

“Todo el año pasado, Mariana se veía, a la mejor me equivoco y me van a decir: ‘Ay, ¿qué sabes si él es millonario?’, pero, a simple vista, se veía que Mariana se encargaba de los gastos de los dos, y los viáticos de los dos y de todo cuando andaban a diestra y siniestra juntos”, puntualizó.

¿Qué dijo Mariana Seoane sobre su relación con Fernando Alonso, quien es menor que ella?

Si bien Mariana Seoane no se ha pronunciado ante los comentarios de la periodista Martha Figueroa, en su momento, se sinceró sobre su relación con Fernando Alonso. En entrevista para TVNotas en ‘El Mitangrit’, conducido por Horacio Villalobos, señaló que tenía una relación “abierta” con el actor.

“Nos gustamos nos queremos mucho y nos da como miedo de dar como ese paso a ser novios por perder la amistad que tenemos desde hace 9 años, pero, sin embargo, hay mucha atracción entre nosotros”, manifestó en aquel entonces sobre su relación con Fernando Alonso en TVNotas.

Mira: Ricardo Pérez le dedica un romántico mensaje a Susana Zabaleta por su cumpleaños 60