Kristal Silva se prueba su vestido de Miss Universo 2016 y ¿ya no le cierra?: “Diez años no pasan en vano”

Kristal Silva volvió a usar uno de los vestidos que portó durante su participación en Miss Universo 2016 y habló sobre los cambios en su cuerpo. La conductora y exreina de belleza comentó que desde ese entonces subió unos kilitos y reveló cómo se siente actualmente, ¿qué dijo? Te contamos los detalles.

Kristal Silva se prueba un vestido de Miss Universo 2016. / Foto: Redes socials

¿Cómo fue la participación de Kristal Silva en Miss Universo 2016?

Kristal Silva representó a México en Miss Universo 2016 tras obtener el título de Nuestra Belleza México 2016, convirtiéndose en una de las participantes del certamen internacional celebrado el 30 de enero de 2017 en el Mall of Asia Arena, en Manila, Filipinas. En esa edición, el concurso reunió a alrededor de 85 candidatas de distintos países, quienes compitieron en una de las plataformas de belleza más seguidas a nivel mundial.

Durante su participación, Silva logró avanzar hasta el Top 9, resultado que marcó su paso por la competencia y consolidó su presencia dentro del certamen. Esta fue la segunda ocasión en la que representó a México en un concurso internacional realizado en Filipinas, un país que ha sido sede recurrente de eventos de este tipo.

Con su clasificación, Kristal Silva contribuyó a que México obtuviera su segunda clasificación consecutiva en Miss Universo, manteniendo al país dentro del grupo de finalistas por segundo año seguido. Su participación forma parte del historial reciente de México en el certamen y continúa siendo un punto de referencia dentro de su trayectoria en los concursos de belleza.

Del certamen al presente: el vestido de Miss Universo 2016 que Kristal Silva volvió a usar. / Foto: Redes sociales

Kristal Silva se pone el vestido que usó en Miss Universo 2016

Kristal Silva compartió un video en el que muestra que volvió a ponerse uno de los vestidos que utilizó durante su participación en Miss Universo 2016, como parte del aniversario por los 10 años de haber ganado Nuestra Belleza México 2016. A través de redes sociales, la conductora explicó que este contenido forma parte de la conmemoración de esa etapa de su trayectoria y recordó el momento en que eligió la prenda para el certamen internacional.

El vestido que mostró es de color negro, de corte largo y sin mangas, con aplicaciones florales bordadas en distintos colores sobre la falda y la parte frontal. La prenda corresponde al vestido que usó durante el Opening de Miss Universo, instancia en la que las candidatas podían seleccionar su vestuario antes de salir al escenario.

“Dato curioso de este vestido de Opening: Las candidatas podíamos escoger nuestro vestido, cuando fue mi turno entré al salón donde había cientos de vestidos colgados y cuando lo vi dije ‘es México’. Estaba destinado para mí…”, dijo Silva en sus redes sociales.

Así es el vestido que Kristal Silva volvió a usar a casi 10 años de Miss Universo 2016. / Foto: Redes sociales

¿Cuántos kilos subió Kristal Silva?

Kristal Silva compartió que, al volver a ponerse uno de los vestidos que utilizó durante su participación en Miss Universo 2016, la prenda ya no le cerró. La conductora habló del cambio en su cuerpo y señaló que ha subido alrededor de 10 kilos desde entonces, una situación que relacionó con el paso del tiempo y con la etapa actual de su vida.

La exreina de belleza dejó claro que no planea modificar su peso y que se encuentra conforme con su cuerpo actual, al tiempo que recordó la diferencia entre la etapa en la que compitió en Miss Universo y el momento que vive ahora.

“Quiero que vean esto, 10 años no pasan en vano, no me cerró, se veía venir. Mínimo unos 10 kilos abajo, 10 años, 10 kilos menos. No los voy a bajar, me siento mejor así, eso que ni qué. Siempre segura, nunca insegura”, dijo Kristal Silva.

