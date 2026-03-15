¿Fátima Bosch, actual Miss Universo, atentaría contra su vida? Internautas lanzan terribles mensajes; “mátate esta noche”

La coronación de Fátima Bosch como Miss Universo en noviembre de 2025 marcó un antes y un después en su vida. Lo que para muchos significó un logro histórico y un sueño cumplido, para la reina de belleza también trajo consigo una ola de críticas, rumores y ataques que la llevaron a enfrentar uno de los momentos más difíciles de su vida. ¿Amenazada de muerte?

¿Por qué la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo fue polémica?

Omar Harfouch, quien era parte del panel de jueces de Miss Universo 2025 que coronó a Fátima Bosch, anunció su renuncia al certamen tras denunciar una presunta “falta de transparencia en el proceso de selección de las finalistas” antes del evento.

No solo este momento generó polémica, y es que según filtraciones que sucedieron después de coronar a la modelo mexicana, Raúl Rocha (presidente de Miss Universo) y Bernardo Bosch (padre de Fátima Bosch) mantienen una relación cercana de “negocios”.

Lo anterior, según internautas, podría haber influido de manera directa en la decisión de elegir a Fátima Bosch como Miss Universo 2025. Ante los rumores, Bernardo Bosch negó categóricamente los señalamientos.

Por otra parte, la propia Fátima Bosch ha dicho que el triunfo es parte de su trabajo, dejando de lado las críticas que la tachaban de recibir “ayuditas”.

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Fátima Bosch y su papá / Redes sociales

¿Fátima Bosch recibe amenazas de muerte tras coronarse como Miss Universo?

En una entrevista con el periodista Lucho Borrego para el programa Siéntese quien pueda, la modelo mexicana Fátima Bosch rompió el silencio sobre el hostigamiento que ha recibido desde que ganó la corona y reveló por primera vez el impacto emocional que tuvieron los mensajes de odio que llegaron a desestabilizarla.

Más allá de las críticas, todo se tornó más preocupante, pues los señalamientos se convirtieron en ataques directos.

Durante la entrevista, Bosch confesó que recibió numerosos mensajes violentos que la dejaron profundamente afectada:

Me mandaban mensajes diciéndome: ‘Por favor, mátate esta noche’, ‘Eres un asco’. Fátima Bosch

La modelo también señaló que muchos de estos ataques provienen de sectores que rechazan los concursos de belleza y que, según ella, promueven discursos de odio contra las mujeres.

“ Están estos misólogos que solo promueven el odio a la mujer y eso es violencia ”, expresó.

Bosch admitió que por momentos llegó a preguntarse si realmente era “suficiente”, pero aseguró que con el tiempo aprendió a reforzar su autoestima para no permitir que las críticas definan su valor.

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¿Fátima Bosch discutió con mujer durante conferencia en Harvard?

Recientemente, Fátima Bosch participó en una conferencia en la Universidad de Harvard. Durante una sesión de preguntas y respuestas, una estudiante de psicología le cuestionó por qué seguía manteniendo la corona de Miss Universo a pesar de la controversia que rodea su triunfo.

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La Miss Universo explicó que la persona realizó preguntas que, según ella, buscaban ponerla en evidencia y generar polémica.

“ Es increíble cómo la gente puede llegar a hablar sin fundamento. (...) Querían views… mucha gente busca foco con mi nombre y eso es muy bajo ”, comentó Bosch en la misma entrevista.

A pesar del momento tenso, la modelo destacó que la invitación representó un hecho histórico, pues fue la primera vez que la institución académica convocó a una Miss Universo para reflexionar sobre el rol social de estos certámenes.

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