La mansión VIP: ¿Cuánto presuntamente ganaban por semana los famosos? ¡Filtrarían al participante mejor pagado!

La mansión VIP llegó a su fin tras casi un mes de transmisión, convirtiéndose en uno de los realities más aclamados de los últimos tiempos, pues no solo hubo peleas y borracheras, sino también shippeos que se cumplieron. Ante esto, surgió la duda sobre el sueldo semanal de cada uno. ¿Quién presuntamente ganaba más?

La mansión VIP / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Cuánto dinero ganó Sol León como triunfadora de La mansión VIP?

La mansión VIP se convirtió en uno de los fenómenos más comentados de las últimas semanas gracias a sus polémicas, enfrentamientos y transmisión en vivo las 24 horas a través del canal del influencer HotSpanish.

Todo terminó el pasado domingo 10 de mayo, fecha que coronó a Sol León como la gran ganadora del reality iniciado el 12 de abril.

Como anunció HotSpanish, el famoso ganador se fue a casa con dos millones de pesos, premio que había sido fijado como meta desde un principio. Eso sí, dinero muy aparte a su sueldo semanal.

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¿Cuánto presuntamente ganaba cada participante de La mansión VIP?

Esta era una de las principales preguntas entre internautas, pues La mansión VIP reunió a grandes figuras de la televisión y la comunidad digital.

Para muchos, Alfredo Adame presuntamente fungía como el habitante mejor pagado del reality, pero solo eran meras especulaciones que circulaban. De igual manera, el anuncio de la entrada de Niurka Marcos también generó expectativa y rumores de un sueldo alto.

En datos retomados de la Revista Fama, Niurka Marcos presuntamente percibía 500 mil pesos por semana. Aunque no es información oficial, es curioso que su estadía en el programa solo duró una semana.

Otra de las mejores pagadas, según el mismo medio, fue Sol León (ganadora), pues se especula que semanalmente presuntamente se embolsaba 350 mil pesos. De manera paralela, también se maneja que presuntamente Alfredo Adame tenía un pago similar.

Por último, los demás participantes podrían percibir una cantidad que oscilaba los 100 mil pesos. Cabe destacar que esta información no ha sido confirmada.

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¿Habrá una segunda temporada de La mansión VIP?

Durante la transmisión de la gran final de La mansión VIP, el influencer y presentador del reality, HotSpanish, confirmó que el programa tendrá una nueva edición este mismo año, prevista entre octubre y noviembre de 2026.

Con este anuncio, el creador digital buscó dar tranquilidad a los fanáticos, quienes ya especulaban sobre una posible cancelación del proyecto debido a las críticas que surgieron en días recientes:

Les quiero anunciar, para esas personas que se van a quedar tristes, que nos miramos en octubre o noviembre. La segunda temporada este mismo año, para que no se me pongan tristes. HotSpanish

Se rumora sobre los posibles nombres que formarán parte de la segunda temporada. El creador de contenido no reveló más detalles hasta el momento.

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