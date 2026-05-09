Maza Clan y Sol León en La mansión VIP: video desata polémica por presunto abuso EN VIVO ¡y nadie intervino!

La mansión vip vuelve a encender las redes y esta vez no por un simple coqueteo. Un video de Sol León y el influencer Maza Clan tiene a todos preguntándose lo mismo: ¿se trató de un encuentro consensuado o de algo mucho más grave ocurrido frente a cámaras? Lo que se escucha, lo que no se ve… y lo que nadie detuvo ya abrió un fuerte debate.

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¿Qué pasó entre Sol León y Maza Clan en La mansión VIP? Esto se vio en el video viral

La polémica entre Sol León y Maza Clan en La mansión VIP explotó tras una fiesta con temática Las Vegas, donde el alcohol fue protagonista y terminó desbordando la situación. Todo ocurrió luego de que Maza Clan y Eli Esparza ganaran la suite VIP, un espacio clave donde sucedieron los hechos que hoy generan controversia.

Desde el inicio del reality, la empresaria Sol León y Alan Alapizco, mejor conocido como Maza Clan, habían protagonizado momentos cercanos, bailes sugerentes y hasta una ocasión en la que compartieron cama, lo que ya había encendido rumores en redes sociales sobre una posible relación dentro del programa.

Sin embargo, lo ocurrido la noche del 9 de mayo llevó la situación a otro nivel. En plena transmisión, se observó a Sol León visiblemente afectada por el alcohol, caminando por la casa en pijama, mientras interactúa con otros participantes. Fue en ese momento cuando Maza Clan la toma de la mano y la conduce hacia la suite VIP.

“Mira cómo me agarra la mano, no soportas”, dice Sol en tono que algunos interpretan como bromista, pero otros consideran una señal de incomodidad.

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¿Hubo abuso en La mansión VIP o fue consentimiento? Frases de Sol León que encendieron la polémica

El momento clave ocurrió cuando Sol León y Maza Clan ingresaron al baño; sin embargo, lo que más llamó la atención fue la forma en que él la llevó, aparentemente a empujones. Es justo ahí cuando se escucha a Sol decir: “ay cabrón”, lo que encendió aún más las alarmas entre los espectadores. Aunque no hay imágenes claras de lo que sucedió dentro del baño, sí se alcanzan a oír varias frases que han generado preocupación y debate en redes sociales.

“A mí no me vas a c*...ger jamás si no me das un lugar que yo me merezco”, se escucha decir a Sol León antes de desaparecer del encuadre.

Luego, ya dentro del baño, continúa: “Soy una mujer que nunca me vas a c*.....ger… tengo mi micrófono, a mí no me vas a hacer nada si no me das mi pinche lugar… estoy confiando en ti”.

Estas palabras generaron inquietud, pues usuarios consideran que evidencian un intento de poner límites en medio de un estado vulnerable. A esto se suma otra frase que también ha sido muy comentada: “No vas a abusarme, vas a respetarme”.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre lo sucedido dentro del baño, ni imágenes posteriores que esclarezcan si hubo o no una situación de abuso.

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Maza Nodal se aprovecha que Sol León estaba borracha y se la llevó al baño.#LaMansionVip #LaMansiónVip



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¿Por qué nadie intervino en La mansión VIP? Participantes habrían escuchado todo entre Sol León y Maza Clan

Otro de los puntos más polémicos del caso es que varios participantes de La mansión VIP aparentemente se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo… pero nadie intervino.

En otros clips se escucha a Agustina Fernández y al influencer Lonche comentar que Sol León y Maza Clan estaban dentro del baño “intimando”. Incluso Eli Esparza, quien tenía derecho a la suite, entró y habría notado que estaban encerrados, pero no tomó acción.

Este detalle ha provocado una fuerte reacción en redes sociales. Muchos internautas coinciden en que el estado de Sol León, visiblemente intoxicada, la colocaba en una posición vulnerable, por lo que, aseguran, se debió haber actuado de inmediato.

¿Maza Clan cruzó la línea en La mansión VIP? Usuarios exigen respuestas tras videos con Sol León

Hasta ahora, ni Sol León ni Maza Clan han dado una versión clara sobre lo ocurrido esa noche en La mansión VIP. Sin embargo, el contexto previo entre ambos ha alimentado aún más la controversia.

Durante semanas, el público ha señalado la cercanía entre ellos, pese a que el influencer está casado con Cindy Cornejo, con quien lleva más de 13 años de relación y un hijo en común.

Aunque Maza Clan ha reiterado que respeta a su esposa, también ha pedido al público que no la involucre en las críticas: “Pido un respeto para mi esposa; el que está jugando soy yo. A mí pueden decir infiel… pero Cindy no está aquí”.

Por su parte, Sol León había declarado anteriormente que, si quisiera, podría “seducirlo”, lo que muchos hoy retoman tras lo ocurrido.

Mientras tanto, en redes sociales ya circulan apodos como “Maza Nodal” y “Sol Aguilar”, en tono de burla comparando el caso con otras polémicas del espectáculo.