Vadhir Derbez: resurgen mensajes que Eugenio Derbez y su mamá le mandaron, ¿hablan de la denuncia de abuso?

Los padres de Vadhir Derbez, Eugenio Derbez y Silvana Prince, no han hablado públicamente, pero resurgen mensajes que muchos interpretan como señales sobre su comportamiento. Todo ocurre en medio de la polémica… ¿qué dicen realmente?

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Vadhir Derbez / Captura de pantalla

¿De qué acusan a Vadhir Derbez y qué dice la denuncia por presunto abuso?

Durante una emisión del programa De primera mano salieron a la luz detalles de una presunta carpeta de investigación contra Vadhir Derbez. De acuerdo con lo expuesto, el expediente tendría alrededor de 333 páginas y estaría relacionado con una denuncia de abuso presentada por una joven de 19 años, quien se identificó como ciudadana estadounidense. Los hechos, según la información difundida, habrían ocurrido el pasado 2 de abril, durante el último día de grabación de un videoclip en el que participaba el actor y cantante.

En el testimonio incluido en los documentos difundidos, la joven relató que se encontraba en un camerino cuando el actor supuestamente la invitó a otro espacio dentro de la misma locación. Ambos habrían ingresado al camerino del artista, donde permanecieron a solas. Sobre lo ocurrido, describió:

“Me senté en la orilla de la cama y él se quedó parado frente a mí, en ese momento se acercó hacia mi cara y me da un beso en la boca, yo me quedé en shock y no supe qué hacer porque sé que estaba trabajando con él. De inmediato, con ambos brazos, me levanta de mis codos y quedo parada frente a él, traté de empujarlo, pero él me jala hacia él y después me baja mi top.” Denunciante

Tras estos hechos, la modelo presuntamente abandonó la locación para pedir ayuda y posteriormente acudió a las autoridades para formalizar la denuncia.

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Demanda contra Vadhir Derbez. / Redes sociales

¿Vadhir Derbez niega las acusaciones y por qué habla de presunta extorsión en su contra?

Ante el impacto mediático de la situación, Vadhir Derbez negó las acusaciones de abuso y aseguró públicamente que todo se trataría de un intento de extorsión.

El actor y cantante fue claro al expresar que cuenta con pruebas para defenderse:

“Si estoy aquí dando la cara es porque créeme que tenemos todas las pruebas de que todo esto no sucedió... No saben lo mal que la he estado pasando.” Vadhir Derbez

Además, la defensa legal del también músico indicó que han recibido mensajes sospechosos desde números desconocidos y perfiles falsos en redes sociales. Según detallaron, en dichos contactos se les habría exigido dinero a cambio de frenar el proceso.

Incluso, se mencionó una cifra de 350 mil dólares para evitar consecuencias legales graves. Los abogados también sugirieron la posible participación de una red organizada detrás del caso, lo que añade más tensión a la situación.

¿Qué han dicho Eugenio Derbez y la mamá de Vadhir, Silvana Prince, del escándalo?

Nada, al momento no se han pronunciado, pero en medio de la tormenta mediática, usuarios en redes rescataron las publicaciones que Eugenio Derbez y Silvana Prince compartieron semanas antes del escándalo, durante el cumpleaños del cantante.

El protagonista de La familia P.Luche publicó un emotivo video con varios recuerdos junto a su hijo y escribió:

Eugenio Derbez “Hoy celebro al hijo que ama la aventura, que vive la vida intensamente y que comparte su alma a través de la música. Feliz cumpleaños Vadhir Derbez. Te amo chaparrito”.

Por su parte, Silvana Prince también le dedicó unas palabras llenas de cariño al actor y cantante.

“El hijo hermoso por dentro y por fuera que la vida pudo darme. Feliz cumpleaños mi eterno niño talentoso y aventurero. Vadhir Derbez te amo”. Silvana Prince

Las publicaciones rápidamente volvieron a viralizarse después de que se dieran a conocer las acusaciones. Muchos internautas señalaron que ambos famosos han preferido mantenerse en silencio públicamente mientras el caso sigue desarrollándose.

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¿Eugenio Derbez y Silvana Prince apoyan a Vadhir Derbez o guardan silencio tras la denuncia por presunto abuso?

Aunque Eugenio Derbez no ha dado declaraciones directas sobre la denuncia, el propio Vadhir Derbez reveló que su familia sí está enterada de toda la situación legal.

El cantante explicó que ha intentado manejar el tema principalmente con sus abogados debido a lo delicado del asunto, aunque reconoció que sus seres queridos están pendientes del proceso.

“Sé que mi familia está para apoyarse y todo, pero como hay muchos detalles y muchos temas delicados, he tratado también de llevar todo con los abogados y mantenerlos a ellos al tanto de qué se está descubriendo y qué está pasando, pero nos apoyamos”. Vadhir Derbez

Por ahora, el caso continúa rodeado de especulaciones y bajo investigación.