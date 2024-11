Mamá de Vadhir Derbez reaparece y lanza polémico mensaje a Eugenio, su ex

Vadhir Derbez ofreció un gran concierto como parte de su gira ‘Morrito tour’ la noche del pasado 20 de noviembre en el Lunario del Auditorio Nacional.

A dicho evento asistieron todos sus familiares y seres queridos. Es decir, Eugenio, Aislinn, José Eduardo Derbez y Alessandra Rosaldo. Sin embargo, la gran sorpresa fue la asistencia de su madre, Silvana Prince.

Recordemos que Eugenio Derbez ha tenido la dicha de convertirse en padre en cuatro ocasiones. En su relación con Gabriela Michel dieron vida a Aislinn. Después, nació Vadhir, fruto del romance con Silvana Prince, luego llegó José Eduardo Derbez, hijo de Victoria Ruffo y finalmente, la pequeña hija de Alessandra Rosaldo.

Recordemos que en el ‘Mitangrit con Horacio Villalobos’ de TVNotas el miembro de la dinastía Derbez nos reveló que este 20 de noviembre estaría en el Lunario de la Ciudad de México con su ‘Morrito Tour’ y compartió detalles sobre su extensa trayectoria como actor, la cual le ha permitido relacionarse con figuras icónicas de Hollywood y el cine internacional.

Silvana Prince acompaña a Vadhir Derbez en su concierto

En esta ocasión, llamó contundentemente la atención del ojo público la aparición de Silvana. La señora normalmente no suele estar bajo el foco de las cámaras. Sin embargo, dicha noche lo ameritó, ya que acompañó a su hijo en un evento tan importante.

Previo a que su hijo subiera al escenario a deleitar a su público con sus mejores éxitos, Silvana se encontró con la prensa y, muy amable, contestó a sus preguntas. Sin embargo, lo que causó revuelo fue el contundente mensaje que le envió a su ex, Eugenio Derbez. ¿Qué le dijo?

¿Qué le dijo Silvana Prince, mamá de Vadhir, a Eugenio Derbez?

Si bien, Vadhir Derbez confesó que optaría por quitarse el apellido Derbez para que lo dejen de relacionar con su padre. Esto con la intención de seguir su carrera musical por sí mismo. Dicha revelación causó controversia en las redes sociales.

Sin embargo, Silvana negó que la carrera de su hijo sea totalmente respaldada por Eugenio. Aseguró que Vadhir es independiente y siempre ha trabajado para construir su propio camino en la música.

“Él es independiente. Está echándole ganas. No tiene el apoyo de ninguna disquera”, dijo.

Eso no es todo, Prince también externó su cariño por los hermanos de Vadhir y sus repectivas madres. No obstante, sorprendió al subrayar que ¡Eugenio no fue buen papá!

“Está mejorando, o sea, en su momento, no lo fue (buen papá). Eso ya se sabe. No lo fue. También ha cambiado. Ya la edad. Uno va cambiando. Los años no pasan en balde” Silvana Prince

Agregó: “No sé, lo ven, hablan bien con él y, pues, cada quien hace su chamba… Con Vadhir (no sé si se lleva bien). Yo siempre lo dejé ir con su papá y yo no estaba ahí”.

Silvana Prince no desea que Vadhir se convierta en padre en este momento

Finalmente, Silvana dejó claro que le encantaría que Vadhir la haga abuela, pero apuntó que no es el momento, dado que todavía tiene muchas metas y sueños que cumplir.

“Yo espero que no y también espero que, para ese momento, si yo estoy viva, poder chiquear a su bebé, beba”, concluyó.

¿Vadhir invitaría a su mamá al reality ‘De viaje con los Derbez’?

