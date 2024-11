José Eduardo Derbez aclara si seguirá los pasos de Vadhir y se quitará el apellido Derbez

Hace unos días, Vadhir Derbez sorprendió al anunciar que en su faceta como cantante dejará de lado el apellido que lo vincula a su famoso padre, Eugenio Derbez.

La intención de esta decisión, según explicó, es evitar que la gente forme opiniones preconcebidas sobre su talento musical. Con este cambio, Vadhir busca demostrar su capacidad de forjar una carrera por su propio mérito, sin las expectativas o juicios que podrían venir por su apellido.

Ante esta noticia, surgió la interrogante sobre si su hermano, José Eduardo Derbez, consideraría seguir el mismo camino y abandonar el apellido que también lo liga a una familia de figuras mediáticas en México. José Eduardo fue abordado al respecto por el programa Venga la alegría, donde aclaró su postura y reflexionó sobre la importancia de su nombre y la trayectoria de sus padres, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo.

Vadhir Derbez habla la perdida / Cortesía del artista

Vadhir asegura que es una estrategia para evitar prejuicios

El cantante y actor explicó recientemente que ha optado por dejar de usar el apellido Derbez en su carrera musical con el objetivo de evitar los prejuicios que suelen surgir al ser asociado con su familia.

Al respecto, el joven artista afirmó: “Yo creo que Vadhir puede vivir solo y por sí mismo y en la música. Luego el tener el apellido hace que la gente automáticamente le ponga una cara a la música y a lo que está escuchando, y tienen todos estos prejuicios detrás. Es justo lo que no quiero”.

Con esta estrategia, Vadhir espera que el público lo escuche y valore por su talento, sin expectativas preestablecidas. Aunque algunos rumores sugirieron que este movimiento podría indicar una ruptura en la familia Derbez, la realidad parece ser más una estrategia profesional que busca abrir camino para una audiencia más amplia y diversa.

José Eduardo, Eugenio y Vadhir Derbez / Facebook: De viaje con los Derbez

José Eduardo Derbez aclara su postura sobre el apellido familiar

En un reciente encuentro con los medios, José Eduardo Derbez fue cuestionado sobre si seguiría el ejemplo de su hermano y también prescindiría del apellido de su padre en sus proyectos. José Eduardo dejó en claro que, aunque respeta la decisión de Vadhir, él valora profundamente su nombre y lo que representa en su vida y carrera.

“Les ha dado a muchos por quitarse nombres y apellidos, pero… y muy respetable. No, no, estoy muy bien, muy orgulloso de quien soy, de mi nombre. Mi trabajo ha hablado por mí, mis proyectos, y sí, pues a este nombre le debo mucho, mucho, mucho”, comentó José Eduardo.

Además, enfatizó el orgullo y cariño que siente por ambos de sus padres, describiéndolos como personas talentosas e increíbles que le han dado su identidad y su lugar en el medio.

Eugenio Derbez asegura que su hijo, José Eduardo será mejor papá que él / Instagram

¿Victoria Ruffo está enojada con José Eduardo por no ocupar su apellido?

José Eduardo también recordó cómo en sus inicios artísticos usó el apellido de ambos padres, firmando como “José Eduardo Derbez Ruffo”. Sin embargo, mencionó que con el tiempo el público fue adoptando solo “Derbez” como su apellido profesional, acortando así la referencia a sus padres.

“Yo me había puesto como José Eduardo Derbez Ruffo y después la gente como que solito lo fue cortando al Derbez”, explicó el actor.

Ante la pregunta de si su madre, Victoria Ruffo, se sintió incómoda o decepcionada por esta modificación, José Eduardo comentó que hasta donde sabe, ella no mostró ningún desacuerdo: “Espero que no, y si sí, no me lo dijo”.

Mientras que Vadhir, ahora ‘a secas’, ha decidido emprender una estrategia personal para su carrera, José Eduardo Derbez prefiere honrar el legado de sus padres, quienes también son figuras icónicas en la industria del entretenimiento en México. Ambos hermanos continúan construyendo sus propias trayectorias, pero desde perspectivas diferentes. La decisión de José Eduardo de mantener el apellido refleja su orgullo y agradecimiento hacia el camino que han abierto sus padres y, a la vez, muestra cómo cada uno de los hijos Derbez está trazando su propia identidad en el medio artístico.