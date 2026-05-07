Caso Vadhir Derbez: ¿Giran orden de aprehensión en su contra? ¿Eugenio Derbez reacciona a denuncia?

Vadhir Derbez sigue en el ojo del huracán por la denuncia de presunta violación cometida contra una modelo, ¿ya giraron una orden de aprehensión contra el cantante? ¿Su papá, Eugenio Derbez, responde a la polémica? Te contamos lo que se sabe.

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¿Qué pasa con Vadhir Derbez? Esto dijo Eugenio Derbez tras denuncia contra su hijo. / Redes sociales

¿De qué acusan a Vadhir Derbez?

Durante una emisión del programa De primera mano, se difundió la carpeta de investigación del caso contra Vadhir Derbez. De acuerdo con lo revelado, el documento tendría 333 páginas y estaría vinculado a una denuncia de presunta violación presentada por una joven de 19 años, quien aseguró ser ciudadana estadounidense, los presuntos hechos se habrían cometido el pasado 2 de abril durante el último día de grabación de un video musical del cantante.

La supuesta denunciante señaló que se encontraba en un camerino cuando el actor, según ella, se le acercó y la habría invitado a pasar a otro espacio dentro de la misma locación. Según lo difundido, ambos habrían ingresado al camerino del cantante, donde permanecería solos después de que salió parte del equipo de trabajo.

Tras darse a conocer el caso, Vadhir Derbez salió a negar los hechos. Además, Enrique González Casanova, abogado del hijo de Eugenio Derbez, destacó que su cliente rechaza las acusaciones y sostuvo que se trataría de un presunto intento de extorsión.

Según explicó, el actor habría recibido mensajes desde distintos números telefónicos y cuentas falsas en redes sociales, donde supuestamente le exigían dinero a cambio de no continuar con el proceso. La defensa señaló que también recibieron fragmentos de la supuesta carpeta de investigación y afirmó que le habrían pedido 350 mil dólares para evitar una orden de aprehensión, por lo que se trataría de una presunta mafia colombiana que se unió con delincuencia organizada mexicana.

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Caso Vadhir Derbez: defensa habla de presunta extorsión y, ¿Eugenio Derbez rompe el silencio? / Redes sociales

¿Qué dijo Eugenio Derbez de la acusación contra Vadhir Derbez?

En el mismo programa, el cantante Vadhir Derbez dijo que su familia (que incluye a Eugenio Derbez) conoce la situación legal que enfrenta por la demanda de abuso. Sin embargo, intenta que se mantengan al margen debido a que se trata de una situación delicada.

Ante esto, señaló que no ha compartido mucha información del caso con su papá Eugenio Derbez, pero el actor reconoció que el director y productor “sabe lo que está sucediendo”, pues en un punto se llegó a pensar que se trataría de una estafa porque se revelaron los ingresos anuales del esposo de Alessandra Rosaldo.

“Sé que mi familia (está), obviamente la familia está para apoyarse y todo, pero como hay muchos detalles y muchos temas delicados, he tratado también de llevar todo con los abogados y mantenerlos a ellos al tanto de qué se está descubriendo y qué está pasando, pero nos apoyamos”. Vadhir Derbez.

Con estas declaraciones, Vadhir Derbez dejó claro que Eugenio Derbez sabe del caso y se podría leer que lo apoya, aunque no ha emitido ningún comunicado público al momento.

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¿Van por Vadhir Derbez? Le habrían dicho que le pidiera dinero a su padre para extorsionarlo. / Redes sociales

¿Hay una orden de aprehensión contra Vadhir Derbez?

Hasta el momento la defensa del cantante Vadhir Derbez negó que exista una orden de aprehensión contra el también actor. Sin embargo, en caso de que se confirme, tramitarán los amparos correspondientes.

Vadhir Derbez señaló que por el momento sus abogados se encargarán de defenderlo y esclarecer los hechos, pues señalaron que hay testigos que pueden confirmar que el cantante no cometió la presunta agresión contra la modelo.

“Ahorita es defender esto, lo que estoy haciendo ahorita, dar la cara, salir sin ningún miedo a la verdad, a los hechos y confiar en mi equipo legal, en que que todo se va a poder resolver y no dejar que un una persona, grupo delictivo, o lo que sea, tomen las riendas de mi de mi vida y de mi libertad, porque no se vale”. Vadhir Derbez.

Detalló que, pese a que no quiere enfatizar en el tema, tiene una especia de psicosis:

“Psicosis de que cualquier otra persona con la que yo puedo tener cercanía, de la nada voltearse y hacer algo así y que no te enteras. Entonces, ¿qué tipo de medidas tienes que empezar a tomar como persona? ¿Cómo cómo sigues confiando en la gente y en tu círculo y personas? Y más en mi carrera que ustedes lo saben, conocemos gente que nunca hemos visto todo el tiempo”.

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