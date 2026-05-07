Ferka explota tras debut de Aarón Mercury como actor: “Zapatero a sus zapatos... Hay que estudiar”

El debut como actor de Aarón Mercury no se quedó en un debate de unos cuantos días, pues todavía algunos artistas siguen reaccionando a esto. Una de ellas fue la exparticipante de la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’, la actriz Ferka, quien no se mostró nada contenta con el debut del influencer. ¿Qué fue lo que dijo?

Ferka habló sobre el debuto que tendrá Aarón Mercury como actor. / Foto: Alejandro Isunza, IG @ferk_q, @lagranjavipmx, archivo TVNotas y redes sociales.

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¿Cuándo y dónde debutará como actor Aarón Mercury?

A finales de abril de este 2026, luego de su triunfo en el Supernova Genesis al derrotar a Mario Bautista, Aarón Mercury sorprendió a todos al revelar que debutará como actor en una próxima producción para la televisión.

Su papel será en una telenovela llamada ‘Corazón de Marruecos’, producida por Rosy Ocampo, que, aunque todavía no tiene fecha de estreno, será el primer reto actoral del influencer.

El proyecto se encuentra en etapas iniciales de producción y Aarón Mercury actuará al lado de diferentes artistas como: Daniela Romo, José Ron, Mark Tacher, Luis Roberto Guzmán, Arcelia Ramírez, entre otros más.

En entrevista con TVNotas, Aarón Mercury habló sobre esta nueva etapa de su vida, mostrándose feliz.

“Feliz de que llegue este momento, de esta telenovela. (...) Emocionado, esto ha sido un sueño para mí”, Aaron Mercury.

Reveló que su personaje se llemará ‘Humbero’ y destacó que no se tratará de un villano en esta producción.

“Este hombre es lo más bueno del mundo, es un ángel. Me van a ver ahí y yo creo que van a conectar mucho con mi personaje”. Aarón Mercury.

Aarón Mercury dio un adelanto de su personaje en la telenovela en la que actuará. / Foto: Redes sociales.

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¿Qué dijo Ferka sobre el debut de Aarón Mercury como actor?

María Fernanda Quiroz, mejor conocida como ‘Ferka’, fue cuestionada por la prensa sobre el debut que tendrá Aarón Mercury como actor y dejó ver un poco de molestia por eso.

“No, no, no, zapatero a tus zapatos, o sea, la verdad reconozco muy cañón el que hacen los influencers, los creadores de contenido, cómo se comunican; ellos son de otra generación y tienen otra plataforma”. Ferka.

Señaló que para ser actor se tiene que tener una preparación y estudio.

“Para ser actor hay que estudiar; quien quiera ser actor, hay que estudiar. Sí creo que está sucediendo que los están poniendo en ciertos proyectos, ¡qué padre! Yo no me enojo; para todos sale el sol” Ferka.

Por último, dejó ver que los influencers son tomados en cuenta en los proyectos porque están de moda, ya que terminó con esa frase su opinión:

“Entiendo también a los actores que llevábamos mucho tiempo haciendo casting y estamos ahí atrás; solamente, pues estás de moda”. Ferka.

Hasta el momento, Aarón Mercury no ha hablado al respecto sobre las declaraciones de Ferka sobre el debut actoral que tendrá en la telenovela de Rosy Ocampo.

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¿Quién es y cuál es la trayectoria de Ferka?

Ferka es actriz, conductora y modelo. Actualmente tiene 39 años de edad. Ha participado en diferentes proyectos de la pantalla chica, como telenovelas y realities shows.

Su carrera comenzó a los 18 años de edad con producciones como: ‘La vida es una canción’, ‘Montecristo, pasión morena’ y ‘Quererte así’.

Sus actuaciones más destacadas fueron en las series ‘Rosario tijeras’ y ‘Señora acero’. Su participación en la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’ le cobró mayor notoriedad entre el público.

Fue la tercera eliminada del reality, donde resultó ganadora la influencer Wendy Guevara. Posteriormente, tuvo una participación en MasterChef Celebrity en 2024.

Durante su paso por ‘La casa de los famosos México’ en 2023 se dio a conocer su romance con el actor español Jorge Losa, con quien mantuvo una relación hasta agosto de 2025, cuando anunciaron que ya no estaban juntos.