¿Ferka y Jorge Losa se pelean en pleno evento? ¡Se reencuentran y todo queda grabado!

La polémica entre Ferka y Jorge Losa volvió a encenderse, y esta vez frente a cámaras. Los exintegrantes de La casa de los famosos México coincidieron en la alfombra roja del musical Matilda, dejando claro que, aunque compartieron espacio, su relación está más fracturada que nunca.

A meses de su ruptura, Ferka no ocultó su molestia tras las recientes declaraciones de Jorge Losa en el pódcast de Apio Quijano. La actriz confesó sentirse dolida, evidenciando que el tema sigue siendo una herida abierta, mientras que él se mantuvo firme en su postura, desatando aún más controversia.

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Jorge Losa y Ferka terminan su relación / Facebook: Jorge Losa

¿Qué dijo Jorge Losa sobre Ferka y su paso por La casa de los famosos México en el pódcast de Apio Quijano?

La polémica explotó cuando Jorge Losa habló abiertamente sobre su paso por La casa de los famosos México en el pódcast de Apio Quijano, dejando entrever que su historia con Ferka pudo haber afectado su desempeño dentro del juego.

“No creo que fuera un error, al final del día nos fue bien a los dos y cuando alguien es talentoso acabas demostrándolo, pero, si tú me dices: ‘¿Crees que te hubiera ido mejor solo?’ Sí, me hubiera ido mejor solo, eso también es cierto“. Jorge Losa

En redes, sus declaraciones le llegaron a Ferka y muchos las interpretaron como una forma indirecta de responsabilizarla. Y aunque él insiste en que no fue un ataque, el mensaje ya estaba lanzado… y llegó directo.

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¿Ferka le reclamó a Jorge Losa en plena alfombra roja por sus declaraciones sobre La casa de los famosos México?

La reacción de Ferka no se hizo esperar, y aunque evitó el escándalo frontal, sus palabras dejaron ver que la herida sigue abierta. La actriz no ocultó su decepción y, con un tono firme pero dolido, dejó clara su postura frente a las cámaras de diferentes medios y entre ellos TVNotas en la alfombra roja de Matilda.

“Muy lamentables sus últimas declaraciones. Pensé que íbamos a poder terminar en buenos términos, pero pues cada quien habla con base en sus valores, ¿no? Él ya me hizo sentir muy triste, la verdad, por sus declaraciones. O sea, al final de cuentas ustedes van a juzgar, ¿no? Y yo lo único que digo es: mi presente es este, estoy bien, estoy sanando, estoy ocupada, estoy siendo mamá.

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Ferka responde si abandonará La granja VIP tras su notable ausencia ¿Fue por su pelea con conductora del reality? / IG: @ferk_q

¿Jorge Losa le pidió disculpas a Ferka tras la polémica o se mantuvo firme en sus declaraciones?

Jorge Losa intentó bajar la intensidad de la polémica asegurando que sus palabras no iban dirigidas a atacar a su ex, sino a explicar su propia experiencia dentro del reality. En pocas palabras, el actor explicó que, desde su perspectiva, su desempeño en el programa mejoró cuando ya no estaba enfocado en la relación y pudo concentrarse completamente en su juego.

“No estoy atentando contra ella, no estoy hablando de ella, estoy hablando de mí. ¿A Jorge Loza cómo le hubiera ido? Yo creo que le hubiera ido mejor. Lo creo yo, lo cree mucha gente. De hecho, tampoco es una opinión, es una realidad. En el momento en que también ella salió, me empezó a ir mejor. ¿Por qué? Por muchas razones. Puede ser porque a lo mejor ya no estaba ella y yo me pude enfocar en mí, me pude enfocar en mi juego.

Jorge Losa asegura que Ferka podría ser una de las finalistas de LCDLFM / YouTube: Canal 5/Facebook: Jorge Losa y María Fernanda Quiróz

Según Losa, esto no debería interpretarse como algo negativo hacia Ferka, sino como una reflexión personal sobre lo que vivió en ese momento. Incluso señaló que muchas personas coinciden con esa percepción y que, para él, es una realidad más que una simple opinión.

Jorge Losa “No tiene por qué ser algo negativo contra ella. Simplemente es una realidad que me fue mejor y que opino que me hubiera ido mejor. No tiene nada que ver en contra de ella. No entiendo cuál es el motivo de recibir algo mal cuando no tiene un sentido, ¿no? Y cuando además te han preguntado sobre ti, no sobre ella, sino sobre ti.”

También dejó claro que no entiende por qué sus declaraciones generaron molestia, ya que, según explicó, estaba respondiendo sobre sí mismo y no hablando directamente de ella. Por eso, descartó la idea de ofrecer una aclaración pública, aunque sí aseguró que, si existe alguna duda, Ferka tiene la puerta abierta para hablarlo en privado.

“No tendría por qué aclararlo porque además no es el lugar. Si ella tiene alguna duda, sabe que mi celular siempre está disponible y que jamás le voy a negar una llamada”, finalizó.

Así se vivió el momento tenso: