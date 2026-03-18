Jorge Losa reaparece con candente foto tras ruptura con Ferka y enciende las redes: ¿Se le ve todo?

La relación entre Jorge Losa y Ferka vuelve a colocarse en el centro de la conversación digital. A pocos meses de que se confirmara su separación definitiva, el actor llamó la atención en redes sociales tras la difusión de una nueva imagen que rápidamente se viralizó.

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Jorge Losa / Redes sociales

¿Qué pasó entre Jorge Losa y Ferka?

La historia entre Jorge Losa y Ferka comenzó en 2022, cuando coincidieron en el reality Las estrellas bailan en Hoy. Posteriormente, ambos participaron en La casa de los famosos México 2023, donde su cercanía fue evidente para la audiencia. Aunque inicialmente negaban un romance, diversos momentos dentro del programa, incluyendo gestos afectivos y declaraciones públicas, confirmaron su relación.

Sin embargo, la pareja atravesó diversas polémicas. En 2024, Ferka acusó a Losa de una presunta infidelidad con la influencer Serrath, señalando la existencia de mensajes y una carta que habría evidenciado la situación. Tras esa ruptura, ambos retomaron su relación, pero los señalamientos no cesaron.

Posteriormente, Ferka confirmó nuevamente el término del romance durante una entrevista en el canal de YouTube del periodista Gabo Cuevas. Sin mencionar directamente a Losa, expresó:

“Estoy bien, estaré bien y totalmente agradecida de lo vivido”. Ferka

De forma paralela, eliminó todas las fotografías que tenía con el actor en sus redes sociales.

La separación ocurrió luego de que también circularan versiones sobre Ferka, quien fue vista en un bar de la Ciudad de México en compañía de un hombre. Aunque ella negó cualquier relación más allá de la amistad, el video difundido en redes sociales incrementó las especulaciones sobre el estado de su relación con Losa en ese momento.

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Ferka y Jorge Losa / Luis Pérez

¿Qué foto subió Jorge Losa que encendió las redes?

En medio del contexto de su ruptura, Jorge Losa volvió a ser tendencia por una imagen que comenzó a circular en plataformas digitales. En la fotografía, el actor aparece frente a un espejo, sin camisa, mostrando un físico trabajado mientras se toma una selfie con su teléfono móvil.

La imagen fue difundida por la cuenta de X (antes Twitter) Romega TV, que acompañó la publicación con el mensaje: “¡Papasito! El actor Jorge Losa en una nueva selfie entrenando”. La publicación rápidamente generó interacción entre usuarios, posicionando nuevamente el nombre del actor en conversación digital.

En la imagen, Losa aparece utilizando audífonos inalámbricos y un accesorio en el cuello, mientras posa en lo que parece ser un espacio privado. Aunque no fue publicada directamente desde sus cuentas oficiales en ese momento, la fotografía se viralizó en distintos perfiles.

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Jorge Losa / X

¿Wendy Guevara y Jorge Losa tienen un noviazgo tras la ruptura con Ferka?

Otro de los temas que ha rodeado a Jorge Losa tras su separación es la especulación sobre un posible vínculo sentimental con Wendy Guevara. Las versiones surgieron luego de que Ferka hiciera comentarios en una transmisión en vivo, donde insinuó que la influencer podría haber tenido algún tipo de relación con su expareja.

“Wendy me cae muy bien; yo soy la que le cae mal. Hace la chamba, es la amiga. Además, como le gusta el Jorge, es normal que se lo quiera dar o ya se lo dio, no sé” Ferka

Las declaraciones generaron reacciones inmediatas en redes sociales, donde usuarios comenzaron a debatir sobre la posibilidad de un romance. Sin embargo, el propio Jorge Losa respondió a estas versiones en entrevista para el programa Todo para la mujer.

El actor aclaró que la relación con Wendy Guevara es de amistad, señalando que existe un vínculo cercano, pero no de carácter romántico. Explicó que se trata de una relación que se ha desarrollado de manera natural y basada en el cariño mutuo.

“Toda la vida seré amante de Wendy Guevara, es que yo la quiero mucho. Más bien somos hermanos por decisión, nos queremos mucho. Lo venía platicando antes de entrar: es de esas personas con las que, sin haber querido forzar una relación, todo se dio de forma orgánica” Jorge Losa

Por su parte, también mencionó que no mantiene conflictos con Ferka y que, hasta donde tiene entendido, la relación terminó en buenos términos. Añadió que cuando habla de ella es únicamente en respuesta a preguntas y que conserva un recuerdo positivo de la relación.

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