Mich Rubalcava explota contra Ferka tras recibir mensajes “amenazantes”: “Es problemática y mitotera”

El periodista de espectáculos Mich Rubalcava aseguró que Ferka le reclamó por hablar de ella y le envió mensajes “amenazantes” por mensaje directo en sus redes sociales, aunque después los borró. El conductor la confrontó en su canal de YouTube, donde la acusó de ser una persona sin talento, problemática y mitotera, además de afirmar que se la pasa hablando mal de Jorge Losa.

¿Por qué Mich Rubalcava dice que recibió reclamos y mensajes “amenazantes” de Ferka?

Todo comenzó luego de que Ferka diera declaraciones sobre su relación con Jorge Losa, donde aseguró que él “le drenaba” la energía. Ante esto, Mich Rubalcava salió en defensa del actor y criticó a la actriz, señalando que constantemente habla mal de él.

El conductor también insinuó que Ferka tiene una personalidad dominante, pues aseguró que, durante su relación, a ella no le gustaba que Jorge hablara primero en las entrevistas.

Checa: Wendy Guevara y Michelle Rubalcava protagonizan encontronazo: “Yo no hago el ridículo”

Mich Rubalcava acusaa a Ferka de mandarle mensajes amenazantes y luego borrarlos. / Captura de pantalla

Mich Rubalcava destapa mensajes “amenazantes” de Ferka y despotrica contra ella

“Me llegaron unos mensajes por Instagram de Ferka que me encantaría leerles, pero ¿qué creen? La miedosa los borró. Palabras más, palabras menos, que dejara de tragar de ella, que no usara su imagen. Que ella sabe que su imagen vende mucho, pero que no iba a permitir que me beneficiara de ella, que dejara de poner títulos amarillistas y que no le inventara cosas”.

Rubalcava también recordó un episodio del pasado en el que, según él, Ferka lo buscó para que hablara de los problemas entre ella y Jorge Losa.

“Mira, Ferka, sostente en lo que dices, porque ¿cómo vienes a hablar de alguien que tú misma perdonaste y dijiste que te puso el cuerno? Porque cuando Jorge te puso el cuerno, tú me mandaste a mí mensajes por la cuenta de X, mandándome todos los mensajes de Serrath y Jorge Losa para que yo hablara de esto. Y ahí sí te portaste bien linda, ¿verdad?”. Mich Rubalcava

El conductor también acusó a la actriz de tener un doble discurso: “Deja de manejar un doble discurso. Él nunca ha dicho nada malo de ti, cuando tú te la has pasado hablando pestes de él. Todo el tiempo el tema de Ferka es Jorge, todo el tiempo”, expresó. Mich Rubalcava aseguró que Ferka sigue hablando de su ex porque, según él, no tiene otros temas de los cuales destacar.

Checa: Michelle Rubalcava revela que Sergio Sepúlveda le hizo fuertes desplantes en Venga la alegría

Mich Rubalcava despotrica contra Ferka y asegura que le envío mensajes “amenazantes”. / Redes sociales

Mich Rubalcava dice que Ferka no tiene talento y que si la contratan es por “mitotera”

“Lo único de lo que habla Ferka en su vida es de Jorge Losa. De ahí en fuera, ¿qué otra cosa te puede dar? ¿De qué otra cosa te puede hablar Ferka? Ah, bueno… y de Cristian Estrada en su momento. Fuera de eso, ¿qué? ¿Qué triunfos ha tenido? ¿Qué novela exitosa ha tenido?”

El conductor también criticó que, según él, Ferka se molestó por sus comentarios, pero luego eliminó los mensajes que le envió:“Aparte se enoja, me reclama y borra los mensajes”, afirmó.

Finalmente, Rubalcava lanzó una crítica directa contra la actriz:“Dime un talento que tengas. Estás en todos lados por problemática y mitotera, no porque tengas algo que demostrar, nena. Discúlpame, desde que te vieron en “La casa de los famosos México” dijeron: ‘Esta persona nos sirve para verdulería’”, dijo.

“Ayer si con tus mensajes amenazantes de que pobre de mí si volvía a hablar con ella, ¿por qué los borras Ferka? No seas miedosa”, finalizó Mich Rubalcava.

Checa: Michelle Rubalcava defiende a Daniela Parra y acusa a Alexa de querer “censurar” a los medios de comunicación